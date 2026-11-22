Santos contrata novo dirigente para trabalhar ao lado de Neymar Pai

O Santos anunciou uma nova mudança importante em sua estrutura administrativa e confirmou a chegada de mais um nome para trabalhar ao lado de Neymar Pai. Neste domingo (22), o clube oficializou Nicolino Bozzella Júnior, conhecido como Júnior Bozzella, como novo COO, cargo equivalente ao de diretor-geral de operações e futebol. A contratação amplia a participação do dirigente nas decisões do Peixe e reforça a reorganização promovida pelo presidente Marcelo Teixeira.

Bozzella passa a integrar a estrutura executiva ao lado de Neymar da Silva Santos, pai do atacante Neymar, que assumiu recentemente a função de CEO do clube. A indicação foi realizada em conjunto por Marcelo Teixeira e pelo próprio Neymar Pai, dentro de um modelo de gestão que pretende concentrar decisões estratégicas em uma estrutura administrativa compartilhada.

A chegada ao novo cargo não representa exatamente uma estreia de Júnior Bozzella nos bastidores santistas. Antes da oficialização, ele ocupava a função de assessor especial da presidência e já estava envolvido em projetos considerados importantes para a administração alvinegra.

Entre as atividades conduzidas pelo dirigente estavam o acompanhamento do projeto de reforma da Vila Belmiro e as articulações políticas relacionadas à renovação da concessão da área do CT Rei Pelé. Com a promoção, Bozzella amplia suas responsabilidades e passa a atuar diretamente na direção-geral de operações e futebol.

O novo executivo também tem experiência na política nacional. Advogado e empresário, ele foi deputado federal e possui relações institucionais que já vinham sendo utilizadas em articulações de interesse do clube.

A contratação acontece poucas semanas depois de outra movimentação de grande repercussão no Santos: a chegada de Neymar Pai ao cargo de CEO. O empresário assumiu a função no início de novembro, com a missão de participar da reorganização administrativa, financeira e esportiva do clube.

A presença dos dois dirigentes na estrutura executiva representa uma mudança importante na condução da gestão de Marcelo Teixeira. Neymar Pai ficará na posição de CEO, enquanto Bozzella assumirá a direção-geral de operações e futebol, trabalhando diretamente com o empresário.

A chegada do pai do camisa 10 também ocorreu em meio a dificuldades financeiras enfrentadas pelo Santos. Entre as movimentações recentes está o pagamento de uma dívida de aproximadamente R$ 12 milhões relacionada ao transfer ban imposto pela Fifa, operação que envolveu recursos da NR Sports, empresa ligada à família de Neymar.