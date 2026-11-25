Saiba quem tem a tabela mais fácil na briga contra o rebaixamento no Brasileirão

O Campeonato Brasileiro chega à reta final com cinco times como os principais ameaçados para preencher as duas vagas finais no grupo de rebaixados para a Série B de 2027

O Campeonato Brasileiro chega à reta final com cinco times como os principais ameaçados para preencher as duas vagas finais no grupo de rebaixados para a Série B de 2027. Internacional, Corinthians, Mirassol, Grêmio e Botafogo convivem com o drama de uma possível queda.

A Chapecoense e o Remo já desceram de divisão. Atualmente, Internacional e Corinthians ocupam as duas outras posições, embora o time paulista ainda possua um jogo a menos do que os concorrentes na tabela.

A equipe de Clarence Seedorf encerra a 36ª rodada nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), diante do Atlético-MG, na Arena MRV.

Mas, afinal, quem tem a pior tabela entre os times que brigam pela sobrevivência na elite do futebol brasileiro. O Estadão mostra a situação de cada um na tabela e os próximos desafios até a reta final da competição.

14º: Botafogo (43 pontos, 11 vitórias e -11 de saldo) Rodada 37: Botafogo x Bahia (28/11, às 21h) Rodada 38: Santos x Botafogo (02/12, às 21h30)

Depois de empatar contra o São Paulo, o Botafogo terá dois adversários que ainda postulam uma vaga na próxima edição da Libertadores: o Bahia, sexto colocado, mas que não vence há três rodadas, e o Santos, derrotado pelo Grêmio neste meio de semana e atualmente nono na tabela.

15º: Grêmio (41 pontos, 10 vitórias e -7 de saldo) Rodada 37: Corinthians x Grêmio (29/11, às 18h30) Rodada 38: Grêmio x Mirassol (02/12, às 21h30)

Embalado pela vitória sobre o Santos, o Grêmio terá duas finais pela frente: encara o Corinthians, na Neo Química Arena, e o Mirassol, em casa. Ambos rivais que neste momento estão atrás na tabela - o time alvinegro entrar na partida do fim de semana com vantagem sobre os gaúchos, caso vença o Atlético-MG nesta quarta.

16º: Mirassol (41 pontos, 10 vitórias e -10 de saldo) Rodada 37: Mirassol x Athletico-PR (29/11, às 18h30) Rodada 38: Grêmio x Mirassol (02/12, às 21h30)

Um time próximo de carimbar um lugar na próxima Libertadores e outro adversário direto. Esse é o caminho do Mirassol, que recebe o Athletico-PR, quinto colocado com 57 pontos, e depois vai até Porto Alegre para provavelmente definir a permanência (ou queda) em uma final contra o Grêmio.

17º: Corinthians (40 pontos, 10 vitórias e -2 de saldo) Rodada 36: Atlético-MG x Corinthians (25/11, às 20h) Rodada 37: Corinthians x Grêmio (29/11, às 18h30) Rodada 38: Remo x Corinthians (02/12, às 21h30)

O Corinthians depende apenas de si para se livrar do rebaixamento, e pode se aproximar da salvação nesta quarta-feira se vencer o Atlético-MG, na Arena MRV. Posteriormente, Seedorf e companhia jogam uma final contra o Grêmio, com o benefício de atuar em casa, e enfrentam o rebaixado Remo na despedida da competição.

18º: Internacional (38 pontos, 9 vitórias e -8 de saldo) Rodada 37: Inter x Red Bull Bragantino (29/11, às 18h30) Rodada 38: Cruzeiro x Inter (02/12, às 21h30)