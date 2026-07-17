Rômulo Mendonça fala sobre saída do Prime Video e critica empresa: 'Um mês sem diálogo'

O narrador afirmou ainda que recebeu suspensão das transmissões da decisão da NBA e foi orientado a fazer um pedido público de desculpas

O narrador Rômulo Mendonça se pronunciou pela primeira vez após sua saída da equipe de transmissões do Prime Video. Em uma publicação nas redes sociais nesta sexta-feira (17), o jornalista criticou a condução do processo e contestou a narrativa divulgada sobre seu desligamento.

No comunicado, Mendonça afirmou que sentia a necessidade de ter uma conversa franca com seus seguidores e fãs do seu trabalho. Ele explicou que a sátira e o bom humor sempre foram sua marca, mas a paródia em um podcast foi fruto de um desabafo após semanas tentando discutir uma questão ética.

O narrador relatou que recebeu suspensão das transmissões da decisão da NBA e foi orientado a fazer um pedido público de desculpas. Após cumprir a determinação, ele afirmou ter passado quase um mês sem qualquer contato da empresa.

Rômulo Mendonça questiona postura da empresa

Mendonça questionou a forma como seu desligamento foi conduzido. Segundo ele, o contrato foi encerrado sem justa causa, o que, em sua avaliação, contradiz informações sobre uma suposta investigação interna que chegaram à imprensa.

Ele concluiu que "a natureza do meu desligamento desmente a versão que foi contada ao público", referindo-se à inconsistência entre a ausência de justa causa e a apuração interna mencionada.

Ao final da nota, o narrador Rômulo Mendonça agradeceu aos colegas de trabalho e ao público. Ele afirmou que pretende seguir na cobertura esportiva, com "cabeça erguida" e "consciência tranquila".

O Prime Video havia anunciado a saída de Rômulo Mendonça e do comentarista Ricardo Bulgarelli nesta semana. A decisão veio após a repercussão de comentários feitos sobre a jornalista Alana Ambrosio durante as finais da NBA.