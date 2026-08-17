Rodri chega a Barcelona e projeta briga por títulos: 'Vamos em busca de todos'

O melhor jogador da Copa do Mundo de 2026, Rodri, desembarcou nesta segunda-feira, 17, em Barcelona. Campeão com a Espanha no Mundial, o atleta optou por mudar de ares na janela de transferências de verão da Europa e sair do Manchester City para o time catalão. Ao chegar à nova cidade, o volante falou rapidamente a veículos locais e afirmou que vai em busca de todos os títulos com o novo clube.

Segundo o jogador, os últimos dias foram intensos, mas chegar ao novo time representa a realização de um sonho. "Muito contente por chegar aqui, ao Barcelona. Foram dias intensos, mas fico feliz que tudo tenha se resolvido", comentou.

O atleta ainda falou sobre seus objetivos com o atual campeão de LaLiga, entre eles, vencer a tão sonhada Champions League. De acordo com Rodri, ele deve conhecer seus novos colegas de equipe nesta terça-feira.

"Claro, jogar no Barcelona é um sonho para mim. Estou com muita vontade de estar com meus companheiros. Amanhã vou conhecê-los, e agora é trabalhar e dar o meu melhor. Vamos em busca de todos os títulos, da Champions (League) e de tudo o que vier pela frente", afirmou.

NEGOCIAÇÃO ENTRE MANCHESTER CITY E BARCELONA Manchester City e Barcelona fecharam o acordo por Rodri no valor de 76,5 milhões de euros (cerca de R$ 462 milhões), conforme confirmado no último domingo à Associated Press por uma fonte a par da transação. Inicialmente, o atleta não estava nos planos da equipe catalã, porém, após a Copa do Mundo, as partes se aproximaram e firmaram o acordo.

Além do Barcelona, o Real Madrid também teve interesse no volante, porém as negociações caminharam para o outro lado da Espanha. Os times ainda não se manifestaram oficialmente.