Riquelme marca no fim, Fluminense vence o Mirassol e fica perto de vaga na Libertadores

O Fluminense sofreu muito, mas com um gol de Riquelme Felipe, aos 45 minutos do segundo tempo, venceu por 1 a 0 o Mirassol, neste domingo, no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O garoto de 19 anos marcou seu primeiro gol em 35 jogos como profissional e assegurou a quarta vitória seguida do tricolor, agora com as mãos na vaga da fase de grupos da Copa Libertadores de 2027.

Com 63 pontos, o time carioca segue firme em quarto lugar, seis na frente do Athletico, em quinto, com 57. Na matemática, o Fluminense só precisa de um ponto nos últimos dois jogos. E vai confiante pelas vitórias anteriores sobre são Paulo, Vitória e Internacional.

O próximo jogo será disputado, de novo, no Maracanã, na sexta-feira, diante do Cruzeiro que, com 66 pontos, em terceiro, já tem sua vaga assegurada. Na despedida vai até Bragança Paulista para enfrentar o Red Bull Bragantino.

O Mirassol continua enroscado na sua luta contra o rebaixamento. Com 41 pontos, em 15º lugar, vai depender de seus últimos dois jogos diante do Athletico, em casa, e do Grêmio, fora.

O primeiro tempo foi disputado num ritmo lento, com a qualidade técnica prejudicada pela chuva que deixou o gramado pesado. A melhor finalização aconteceu aos 19 minutos, numa cabeçada de Canobbio e que tinha endereço certo. Mas o goleiro Walter saltou alto e com a mão trocada mandou a bola para escanteio.

No mais, prevaleceram os erros nas finalizações. Do lado carioca, Savarino errou um sem-pulo após virada de jogo de Hulk. No lado paulista, Eduardo bateu de virada e para fora, após bom passe de Igor Formiga. No finalzinho, Reinaldo chutou em diagonal, a bola passou por toda área e seguiu para fora.

A falta de gols e o excesso de erros deixaram a torcida tricolor descontente. Sempre exigente, no intervalo ela liberou uma sonora vaia ao time, sem mirar este ou aquele jogador. Menos pela pressão, mas pela própria necessidade de melhorar, o Fluminense voltou mais intenso no segundo tempo.

A sua primeira chance de gol saiu aos quatro minutos e num contra-ataque puxado por Hulk e Canobbio. A bola sobrou para o chute de Lucho Acosta e depois par Savarino, em duas defesas seguidas de Walter. Aos 10, Savarino chutou da frente da área e a bola explodiu na trave esquerda de Walter, que só "torceu com os olhos" e agradeceu aos céus pela sorte.

A torcida voltou a vaiar aos 20, quando Hulk foi substituído por Castillo. O meio campo também ganhou "cara nova" com Martinelli e Ganso, respectivamente, nas vagas de Hércules e Lucho Acosta.

O Fluminense manteve o domínio em campo, mas seguiu errando no último lance antes da finalização. Mas na base do "abafa" conseguiu o seu gol aos 45 minutos com Riquelme Felipe, que aproveitou o rebote da trave após cabeceio de Castillo. Emocionado, Riquelme tirou a camisa e recebeu o cartão amarelo. Ao final do jogo foi ovacionado pela torcida e abraçado por todos seus companheiros.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 0 MIRASSOL

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Thiago Silva, Ignácio e Renê; Hércules (Martinelli), Nonato e Lucho Acosta (PH Ganso); Savarino (Serna), Hulk (Castillo) e Canobbio (Riquelme Felipe). Técnico: Marcão.

MIRASSOL - Walter; Igor Formiga, João Victor, Lucas Oliveira e Reinaldo; Aldo Filho, Denilson (Gustavo Mosquito), Eduardo (Carlos Eduardo) e Wallisson (Shaylon); Alesson (Gustavo Cazonatti) e Bruno Santos (Zé Roberto). Técnico: Rafael Guanaes.

GOL - Riquelme Felipe, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Riquelme Felipe (FLU); Wallisson e Gustavo Cazonatti (MIR).

ÁRBITRO - Fernando Salles Nascimento (PA).

RENDA - R$ 1.016.571,00.

PÚBLICO -24.549 torcedores.