Thiago Carpini classifica vinda ao Remo como 'desafio grande'

O técnico Thiago Carpini desembarcou em Belém na tarde desta quarta-feira (16). No Aeroporto Internacional de Belém, o novo treinador do Remo falou rapidamente sobre a vinda ao clube e o que espera para esta sequência da temporada, que para o Leão tem apenas o Brasileirão da Série A como calendário.

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Em poucas palavras, Carpini classificou o Remo como um "desafio grande", mas também como uma oportunidade do mesmo tamanho.

"A gente está feliz com a oportunidade. Motivado pela grandeza do clube. Conta com o apoio do torcedor. O desafio é grande, mas a oportunidade também", disse o treinador, que assinou contrato até o final deste ano.

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Única opção da diretoria azulina, Thiago Carpini chega para assumir a vaga deixada por Léo Condé, demitido na madrugada da última terça-feira após a derrota para o Bahia pela 27ª rodada do Brasileirão. Condé deixou o Leão com apenas oito vitórias em 30 partidas.

Segundo a programação divulgada pelo clube no anúncio da contratação do treinador, ele conheceu o elenco e a estrutura azulina nesta quarta-feira, mas só vai iniciar o trabalho, de fato, nesta quinta-feira (17), quando comanda o primeiro treino antes de ser apresentado à imprensa no Estádio Banpará Baenão.

Aos 42 anos, Thiago Carpini estava sem clube após deixar o Fortaleza em julho. Na carreira, ele acumula ainda passagens por Juventude, Vitória, São Paulo, entre outros.

No Remo, a principal missão do treinador será livrar a equipe do rebaixamento à Série B. Neste momento, o Leão é o 19º colocado, com 23 pontos, cinco a menos que o Grêmio, primeiro time fora do Z4. Além disso, Internacional e Vasco, equipes que integram a zona de rebaixamento, também possuem a mesma diferença de pontos para os azulinos.

A estreia do treinador será no próximo sábado (19), contra o Santos, pela 28ª rodada do Brasileirão. A partida será às 18h30, no Estádio do Mangueirão.