Remo visita Pouso Alegre-MG pela Série C com objetivo de acabar com tabu que já dura cinco anos

O Remo não terá de superar apenas o Pouso Alegre-MG, adversário deste sábado (17), para conseguir mais três pontos na Série C. O Leão vai precisar, assim que entrar em campo no estádio Manduzão, no interior de Minas Gerais, travar uma briga psicológica contra um tabu que tem assombrado os azulinos em Campeonatos Brasileiros. A última vez que o Time de Periçá venceu jogos em sequência fora de casa no principal torneio nacional foi há cinco anos.

O feito ocorreu na Série C de 2018. Na ocasião, o Remo venceu o Confiança (2 a 0) e o Salgueiro (1 a 0) em partidas fora de casa. Desde então, o Remo não conseguiu acumular mais de uma vitória em sequência em partidas longe de Belém pelo Brasileirão.

Para tentar superar o "fantasma" que assombra a equipe há tanto tempo, o elenco azulino se apega à confiança criada com os últimos resultados. Desde que Marcelo Catalá chegou ao Leão, o Remo ainda não perdeu - são duas vitórias e dois empates em quatro jogos. Apesar disso, a equipe ainda vive um momento delicado na tabela, ocupando a vice-lanterna, com apenas oito pontos ganhos.

Do outro lado, o Pouso Alegre-MG também tem uma campanha irregular na Série C, mas bem menos dramática que a do Remo. A equipe mineira ocupa a 11ª posição da Terceirona, com 11 pontos ganhos.

Últimos resultados

Remo e Pouso Alegre vem de vitória na Série C. No último final de semana, o Leão bateu a Aparecidense-GO, fora de casa, por 2 a 0. Já o Pousão venceu o Figueirense-SC, também fora de casa, mas pelo placar de 2 a 1.

Novidades e desfalques

O Remo terá novidades para a partida contra o Pouso Alegre-MG. Contratados na semana passada, o meia Marcelo e o atacante Rafael Silva foram regularizados e já podem estrear pelo Leão. No entanto, o time azulino tem o departamento médico cheio.

O zagueiro Ícaro, titular da equipe no início da temporada, trata uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, adquirida na final do Parazão, contra o Águia. Já Matheus Galdezani se recupera de uma cirurgia no menisco do joelho direito.

Por outro lado, dois jogadores que estavam no DM podem voltar à equipe. Ronald e Leonan, que tratavam lesões musculares, realizaram a fase final do tratamento de transição física nesta semana e podem aparecer entre os relacionados.

Do lado do Pouso Alegre-MG, as novidades ficam por conta do meia Claudinho, emprestado do Cruzeiro, que poderá fazer a estreia com a camisa do Dragão do Sul de Minas. Outras novidades são o atacante Richard, também contratado esta semana, e o centroavante Jonathan, que ficou de fora na última partida.

Por outro lado, o técnico Roger Silva segue sem poder contar com o goleiro Rafael Pascoal, os laterais Nathan e Nando e o atacante Alason. Todos eles seguem no departamento médico do Pousão.

Ficha técnica:

Pouso Alegre-MG x Remo

9ª rodada da Série C do Brasileirão

Data: 17 de junho, sábado

Horário: 16h30

Local: Estádio Manduzão, em Pouso Alegre

Arbitragem: Ivan da Silva Guimaraes Junior (AM)

Auxiliares: Marcos Santos Vieira (AM) e Uesclei Regison Pereira dos Santos (AM)

Pouso Alegre-MG: George; Weriton, Rayan Ribeiro, Renato Vischi, João Vialle e Cesar Nunes; Djalma, Igor Pereira e Erick Sales; Paulo Henrique e Cristian Bauer. Técnico: Roger Silva.

Remo: Vinícius; Lucas Marques, Diego Ivo, Diego Guerra e Kevin; Anderson Uchôa, Pablo Roberto e Rodriguinho; Muriqui, Pedro Vitor e Fabinho. Técnico: Ricardo Catalá.