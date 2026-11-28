Remo goleia o Comercial e avança no Paraense Sub-20

Leão fecha as oitavas de final com 17 gols no placar agregado; equipe se prepara para a Copa São Paulo

O Clube do Remo confirmou a classificação para as quartas de final do Campeonato Paraense Sub-20 com uma goleada sobre o Comercial. Na manhã deste sábado (28), no Banpará Baenão, o time azulino venceu por 9 a 0 e encerrou o confronto pelas oitavas de final com um placar agregado de 17 a 1.

Desde os primeiros minutos, o Leão tomou a iniciativa e não deu espaço para o adversário. A superioridade também apareceu nos números: foram 29 finalizações da equipe remista contra apenas duas do Comercial ao longo da partida.

Miguel foi o principal destaque ofensivo, com quatro gols. Tico balançou as redes duas vezes, enquanto Dudu, Andrey e Toninho completaram a goleada com um gol cada. Com a vaga assegurada, o Remo agora aguarda o sorteio da Federação Paraense de Futebol (FPF) para conhecer o próximo adversário no estadual.

A campanha também reforça a importância do trabalho com as categorias de base para o planejamento do clube. O presidente azulino, Glauber Gonçalves, afirmou que a formação de atletas está entre as prioridades da gestão e que existe um projeto para aproximar as equipes Sub-17 e Sub-20 do elenco profissional.

VEJA MAIS

“A base do Remo é muito importante e nosso olhar para ela também é, visando um investimento alto na base. Já temos o projeto que é fazer a base, tanto o sub-17 quanto o sub-20, treinar com o profissional. Com o nosso CT pronto, isso será realidade”, comentou.

Além da disputa pelo título estadual, o campeonato serve como preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Técnico do Remo Sub-20, Netão ressaltou a importância de manter o nível de exigência e aproveitar o ambiente competitivo para desenvolver a equipe.