No Baenão, Remo encara o Humaitá-AC pela Copa Verde após dois anos longe da competição

Com 100% de aproveitamento no Parazão, o Remo precisará virar a chave e voltar os focos à Copa Verde. Nesta quarta-feira (1º) o Leão Azul encara o Humaitá-AC, no estádio Baenão, em Belém, às 19h, pela segunda fase do torneio regional. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com.

O Remo volta à Copa Verde após dois anos. Em 2021, depois de já ter batido na trave em duas edições, o Leão Azul garantiu o título do torneio após bater o Vila Nova-GO, nos pênaltis, em casa. Apesar disso, o Time de Periçá optou por não defender o título na temporada seguinte.

A Copa Verde de 2022 foi rodeada de incertezas. A competição, em diversas ocasiões, teve a realização colocada em xeque. O imbróglio durou vários meses até que, já próximo ao final do ano, a CBF bateu o martelo e determinou que o torneio fosse realizado nos meses de outubro e novembro.

O Remo, que já havia sido eliminado da Série C em agosto e desmanchado o elenco, decidiu que não iria participar do torneio e defender o título. Dessa forma, o Leão viu de longe o maior rival, o Paysandu, garantir o terceiro caneco da competição regional.

Como vem o Remo?

A equipe azulina vem de uma boa sequência na temporada. Até o momento, o clube disputou cinco jogos em 2023 e venceu todos. Além disso, o Fenômeno Azul viu o atacante Fabinho deslanchar nas últimas partidas e se tornar o artilheiro do time no ano, com quatro gols. Vale destacar que, além de estar brigando no topo da tabela no Parazão, o Leão também está classificado à segunda fase da Copa do Brasil.

Como vem o Humaitá-AC

Pouco se sabe da jovem equipe do interior do Acre. Até o momento, o Tourão disputou apenas duas partidas pela temporada: venceu o Trem-AP pela Copa Verde e perdeu para o Coritiba-PR pela Copa do Brasil. O Campeonato Acreano começa somente no dia 5 de março.

Regulamento

As duas primeiras fases da Copa Verde são disputadas em jogo único. Quem vencer durante os 90 minutos de jogo garante vaga na próxima fase do torneio. Em caso de empate no tempo normal, o classificado será conhecido após disputa de pênaltis. É importante ressaltar que quem avançar de Remo e Humaitá enfrentará o vencedor do duelo entre São Raimundo-RR e São Francisco-AC.

Baixas e retornos azulinos

Até o momento, a única baixa confirmada no elenco do Remo é a do atacante Muriqui, de 36 anos. O jogador sentiu uma lesão muscular na partida contra o Cametá, pelo Parazão, e deve ficar no banco.

Por outro lado, o Leão poderá ter o retorno de dois jogadores: Soares e Jean Silva. Ambos estiveram de fora do último compromisso azulino. O primeiro foi vetado pelo departamento médico devido a um quadro gripal. Já o segundo esteve no banco de reservas após se recuperar de lesão muscular, mas não foi utilizado pelo técnico Marcelo Cabo.

Ficha técnica

Remo x Humaitá-AC

Segunda rodada da Copa Verde de 2023

Data: 1º de março, quarta-feira

Hora: 19h

Local: Estádio Baenão, em Belém

Arbitragem: Marcos Mateus Pereira-MS

Auxiliares: Eduardo Goncalves da Cruz-MS e Marcelo Grando-MS

Quarto árbitro: Olivaldo Jose Alves Moraes-PA

Remo: Vinícius; Lucas Marques, Ícaro, Diego Guerra e Raí; Anderson Uchôa, Pablo Roberto, Richard Franco e Soares (Pedro Vítor); Diego Tavares (Jean Silva) e Fabinho. Técnico: Marcelo Cabo.

Humaitá-AC: Babau; Diego Pereira, Caetano Pires, Douglas Martins e Marquinhos Acreano; Mineiro, Eduardo Lopes, André Luiz e Felipinho; Rafael Barros e Índio. Técnico: Álvaro Miguéis.