Lateral esquerdo Remo critica postura do time contra o Caeté e quer mais atenção no jogo de volta

Logo após o empate em 1 a 1 contra o Caeté, válido pelas quartas de finais do Parazão, o lateral-esquerdo Leonan concedeu entrevista à TV Cultura, onde fez sua avaliação sobre a partida. Na visão do atleta, o time estava preparado para as adversidades, incluindo as condições do gramado, mas não conseguiu impor o ritmo de jogo esperado, o que dificultou a vida da equipe, que saiu atrás no placar.

"Sabíamos que seria um jogo truncado, a equipe do Caeté marca forte, o gramado não dá condições de trabalhar a bola, mas isso não é desculpa, precisamos aprender com os erros", avalia. No aspecto geral, o Caeté foi mais decisivo e, com poucas oportunidades reais, abriu o placar, deixando o adversário desestabilizado em boa parte do primeiro tempo.

A reação só veio na segunda etapa. Sobre o desempenho do time, Leonan criticou a postura e disse que os erros desta partida não podem se repetir, caso os azulinos queiram avançar à semifinal do Parazão.

"Eles tiveram uma chance e fizeram, nós criamos cinco ou seis chances claras e não convertemos em gols. Precisamos aprender para o próximo jogo, pois não podemos perder tantos gols e agora é resolver diante do nosso torcedor na terça-feira", encerra.