Contra o Castanhal, Remo tenta se recuperar da primeira derrota no ano

Na derrota para o São Raimundo-RR, pela Copa Verde, o Remo sofreu o primeiro baque da temporada. Agora, a equipe do técnico Marcelo Cabo busca a recuperação contra o Castanhal, neste domingo (19), às 10h, no Estádio do Souza.

Como chega o Remo?

Com a melhor campanha disparada do Campeonato Paraense e classificado para a terceira da fase da Copa do Brasil, o Remo ainda vive um momento muito positivo. Com seis vitórias em seis jogos no estadual, o Leão Azul defende a invencibilidade contra o Japiim.

Na entrevista pós-jogo contra o São Raimundo-RR, Marcelo Cabo deixou no ar a possibilidade de entrar com um time misto contra o Castanhal. Ainda assim, o técnico valorizou a importância de garantir a primeira colocação geral no Parazão.

Uma das novidades do Remo para a partida pode ser o retorno do atacante Muriqui. O jogador está fazendo a transição, após se recuperar de uma lesão muscular, e poderia ser um reforço para a equipe. Apesar do clube não confirmar se o atleta deve ser relacionado para o duelo, Muriqui está próximo do retorno.

Como chega o Castanhal?

Com seis pontos sem seis partidas, o Castanhal se preocupa com os dois lados da moeda no Parazão. A equipe está na briga por uma das oito vagas na próxima fase do estadual. Por outro lado, a zona de rebaixamento também está muito próxima.

O time aurinegro busca encerrar um jejum de três partidas sem vitória. O último triunfo foi há mais de um mês - único até aqui no Parazão -, na vitória por 1 a 0 sobre o São Francisco.

Acompanhe a partida entre Castanhal x Remo pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.

Ficha técnica

Castanhal x Remo

Campeonato Paraense - 7ª rodada

Data: domingo (19)

Horário: 10h

Estádio do Souza

Árbitro: Djonaltan Costa de Araújo

Assistentes: Barbara Roberta Costa Loiola e Jhonathan Leone Lopes

Castanhal: Bernardo; Ronaldo, Pietro, Bruno Eduardo e Cássimo; Gabriel Santana, Gabriel Agú e Gui Campana; Jefferson Murillo, Bambelo e Wander. Técnico: Hermes Junior.

Remo: Vinícius; Rony, Diego Ivo, Wendel Lomar, Leonan; Paulinho Curuá, Pingo, Rodriguinho; Ricardinho, Jean Silva e Fabinho. Técnico: Marcelo Cabo.