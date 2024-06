Com Curuá na zaga, Remo está escalado para enfrentar o Ferroviário na Série C; confira

O Remo encara o Ferroviário-CE neste sábado (29), no Baenão, em jogo válido pela 11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o treinado Rodrigo Santana fez uma mudança na escalação e improvisou o meia Paulinho Curuá na defesa.

A mudança foi necessária, pois João Afonso está com uma lesão de grau I no bíceps femoral esquerdo e Ligger sentiu dores na lombar.

Confira a escalação

A partida entre o Remo e o Ferroviário-CE ocorre neste sábado (29), às 19h30, no estádio Baenão. O clube azulino precisa da vitória para voltar a se aproximar da zona de classificação. O jogo terá transmissão lance a lance de OLiberal.