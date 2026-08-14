CBF confirma data de Remo x Flamengo em Belém; saiba os detalhes

O final de agosto e início de setembro do Remo estão definidos! A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os detalhes de mais dois jogos do Leão na Série A do Campeonato Brasileiro. Desta vez, foram desmembradas as rodadas 25 e 26 do torneio.

No dia 31 de agosto, o Remo vai receber o Coritiba em Belém. A partida será às 20h no Estádio do Mangueirão. No primeiro turno, em Curitiba, o Coxa venceu o Leão por 1 a 0. O confronto vai marcar o reencontro do atacante Pedro Rocha, hoje na equipe paranaense, com o torcedor azulino.

Seis dias depois, será a vez do Flamengo desembarcar em Belém, fechando a sequência de duas partidas do Remo como mandante. O duelo contra o Rubro-negro carioca está marcado para o dia 6 de setembro, às 16h no Estádio do Mangueirão.

Na "ida" do Brasileirão, o Flamengo venceu o Remo por 3 a 0 no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Porém, antes dos jogos contra Coritiba e Flamengo, o Leão terá Internacional e Fluminense como adversários longe de Belém.

Na próxima segunda-feira (17), os azulinos encaram o colorado gaúcho em Porto Alegre às 20h pela 23ª rodada do Brasileirão. Em seguida, no sábado (22), o jogo será no Maracanã contra o Fluminense, às 16h, pela 24ª rodada.

Com 23 pontos, o Remo é o 19º colocado no Campeonato Brasileiro.