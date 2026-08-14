CBF confirma data de Remo x Flamengo em Belém; saiba os detalhes Entidade detalhou ainda o confronto com o Coritiba, pela 25ª rodada do Brasileirão Junior Cunha 14.08.26 17h17 Mengão venceu o Leão no primeiro turno da competição. (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo) O final de agosto e início de setembro do Remo estão definidos! A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os detalhes de mais dois jogos do Leão na Série A do Campeonato Brasileiro. Desta vez, foram desmembradas as rodadas 25 e 26 do torneio. No dia 31 de agosto, o Remo vai receber o Coritiba em Belém. A partida será às 20h no Estádio do Mangueirão. No primeiro turno, em Curitiba, o Coxa venceu o Leão por 1 a 0. O confronto vai marcar o reencontro do atacante Pedro Rocha, hoje na equipe paranaense, com o torcedor azulino. Seis dias depois, será a vez do Flamengo desembarcar em Belém, fechando a sequência de duas partidas do Remo como mandante. O duelo contra o Rubro-negro carioca está marcado para o dia 6 de setembro, às 16h no Estádio do Mangueirão. Na "ida" do Brasileirão, o Flamengo venceu o Remo por 3 a 0 no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Porém, antes dos jogos contra Coritiba e Flamengo, o Leão terá Internacional e Fluminense como adversários longe de Belém. Na próxima segunda-feira (17), os azulinos encaram o colorado gaúcho em Porto Alegre às 20h pela 23ª rodada do Brasileirão. Em seguida, no sábado (22), o jogo será no Maracanã contra o Fluminense, às 16h, pela 24ª rodada. Com 23 pontos, o Remo é o 19º colocado no Campeonato Brasileiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Vitor Bueno revela ‘feeling’ em golaço que salvou o Remo no Beira-Rio Meia arriscou cobrança de falta de longa distância no último lance e garantiu o empate azulino diante do Internacional 18.08.26 16h33 Futebol Comentarista da SporTV elogia postura do Remo e destaca trabalho de Léo Condé Após o empate contra o Colorado no Beira-Rio, Gilmar Ferreira afirmou que Leão não se intimidou e valorizou desempenho técnico da equipe 18.08.26 16h00 FUTEBOL Técnico do Inter lamenta empate com o Remo e diz: 'um golpe muito duro' Colorado vencia por 1 a 0 até o último lance e segue na luta contra o rebaixamento 18.08.26 11h30 Futebol Torcidas: Remo arrecada seis vezes mais que o Paysandu no Brasileirão; veja números Fenômeno Azul possui larga vantagem diante de seu rival tanto em arrecadação, quanto ao número de torcedores por partida 18.08.26 10h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Junior Rocha reconhece dificuldade em campo e promete um Paysandu diferente contra o Ituano Após perder Marcinho no primeiro tempo e Pedro Henrique, expulso no segundo, o treinador bicolor reconheceu que foi difícil reverter uma vantagem larga desde os minutos iniciais da partida 17.08.26 23h29 Futebol Torcidas: Remo arrecada seis vezes mais que o Paysandu no Brasileirão; veja números Fenômeno Azul possui larga vantagem diante de seu rival tanto em arrecadação, quanto ao número de torcedores por partida 18.08.26 10h33 Futebol Paysandu: Marcinho faz exames para diagnosticar lesão sofrida contra a Ferroviária-SP Jogador foi substituído ainda no primeiro tempo, mais precisamente aos 34 minutos, quando sentiu a panturrilha 18.08.26 13h41 Futebol Condé valoriza resultado contra o Internacional e destaca Vitor Bueno: 'Muita qualidade' Treinador do Remo comentou ainda as estreias de Galeano e Marlon e citou a sequência no Brasileirão 17.08.26 23h16