Assistir ao vivo: Remo x Recanto da Criança-AM decidem o acesso à Série B do Brasileiro feminino

O Remo recebe o Recanto da Criança-AM, às 15h no Baenão, pelo jogo de ida da terceira fase do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A3. O jogo de volta ocorre no próximo sábado (27), no Amazonas (AM). Quem se classificar garante o acesso para a Segunda Divisão do Brasileirão Feminino.

