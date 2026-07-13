Real Madrid descarta problema grave em Courtois após lesão e saída polêmica da Copa do Mundo Problema no quadríceps esquerdo não é sério. Atleta reclamou de ter sido substituído na partida contra a Espanha Estadão Conteúdo 13.07.26 15h17 O Real Madrid descartou uma lesão grave de Thibaut Courtois após os exames realizados nesta segunda-feira. O goleiro belga, que deixou o duelo contra a Espanha, pelas quartas de final da Copa do Mundo, com dores musculares, apresentou apenas um problema leve no quadríceps da coxa esquerda e não deve ter o início da temporada comprometido. A expectativa é que Courtois esteja recuperado a tempo da estreia do Real Madrid na LaLiga, marcada para o dia 23 de agosto, contra o Espanyol. A lesão aconteceu durante a derrota da Bélgica por 2 a 1 para a Espanha, resultado que decretou a eliminação da seleção nas quartas de final. Após sentir o problema muscular, Courtois conversou com a comissão técnica ainda no segundo tempo e deixou o gramado visivelmente incomodado. Pouco depois, a Espanha marcou o gol da classificação com falha de seus substituto, o goleiro Senne Lammens. O episódio também desencadeou um novo desgaste entre o goleiro e o técnico Rudi Garcia. Courtois chegou a afirmar que queria ter continuado em campo, mas foi impedido pelo treinador. Ele salientou que a dificuldade, por causa das dores, era em repor a bola com os pés. No entanto, acabou respeitando a decisão e deixou o campo. Apesar do susto, o diagnóstico afastou a possibilidade de uma recaída na mesma região da coxa que já havia tirado o goleiro de jogos importantes do Real Madrid na última temporada. Com isso, o belga seguirá o período de férias e deverá se reapresentar ao clube no fim de julho para iniciar os trabalhos sob o comando de José Mourinho. Como medida de precaução, Courtois deve ser preservado do amistoso contra a Fiorentina, no dia 1º de agosto, para concluir o processo de recuperação sem riscos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Real Madrid Courtois COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Mais dois! Remo rescinde contrato com zagueiro e atacante e enxuga elenco para a Série A Leão Azul segue reformulando seu elenco e realizando rescisões contratuais de atletas 15.07.26 15h02 futebol Artilheiro do Paysandu, Ítalo tem multa de R$ 1 milhão para compra em definitivo, aponta colunista Emprestado pelo Volta Redonda até o fim da temporada, atacante vive grande fase e soma 15 gols com a camisa bicolor 15.07.26 11h48 futebol Ex-Remo, Sávio é anunciado pelo Ceará para a sequência da Série B Lateral-esquerdo assinou contrato até o fim de 2026 e volta a trabalhar com Daniel Paulista, que comandou o Leão Azul em 2025 15.07.26 11h09 Futebol Foco no Remo é o repertório tático 15.07.26 10h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Homens armados ao meio-dia': ex-Remo relata choque com Belém, além de paixão pelo futebol Em podcast, meia grego Panagiotis Tachtsidis relembra passagem pela capital paraense, diz que se assustou com cenas de pobreza e violência, mas destaca o carinho da torcida azulina 14.07.26 21h28 futebol Artilheiro do Paysandu, Ítalo tem multa de R$ 1 milhão para compra em definitivo, aponta colunista Emprestado pelo Volta Redonda até o fim da temporada, atacante vive grande fase e soma 15 gols com a camisa bicolor 15.07.26 11h48 mma Paraense Michel Pereira deixa o UFC após mais de sete anos na organização Lutador não teve o contrato renovado após a derrota para Shara Magomedov em junho 15.07.26 9h31 Futebol Foco no Remo é o repertório tático 15.07.26 10h52