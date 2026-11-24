Real goleia PSV e mantém 100% na Liga dos Campeões com gol antológico de Bellingham

O Real Madrid manteve os 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões, nesta terça-feira, ao golear o PSV, por 5 a 1, no Santiago Bernabéu, em duelo válido pela quinta rodada da primeira fase, com direito a um gol antológico de Bellingham.

Com o resultado, o Real chegou aos 15 pontos na primeira colocação, enquanto o time holandês segue com apenas quatro, na 28ª colocação.

Já o Arsenal só empatou com o Borussia Dortmund, por 1 a 1, no Emirates Stadium. O time inglês ficou com 11 pontos (5º lugar), contra 10 dos alemães (7º).

Outro empate foi registrado na Inglaterra, onde Manchester City decepcionou ao ficar no 2 a 2 com o Napoli. Os ingleses somam dez pontos (6º), enquanto os italianos têm quatro (27º).

EM MADRI O PSV assustou logo aos quatro minutos, quando Van Bommel ganhou de Militão na corrida, mas chutou mal diante de Courtois. Aos oito, foi a vez de Dest preocupar o goleiro belga.

A resposta do Real veio aos dez, com Vini Jr. O atacante, em jogada característica, recebeu pela esquerda, cortou para o meia e acertou belo chute cruzado, que explodiu na trave. Aos 13, Mbappé puxou contra e Diomande bateu em cima da zaga.

O ritmo do jogo era eletrizante. O primeiro gol poderia sair para qualquer lado. O Real passou a ficar mais com a bola (60%), enquanto o PSV se posicionou para explorar os contra-ataques.

Mas o time holandês levou perigo para Courtois, aos 27, com um belo chute de Sano, que passou à direita do gol espanhol. No lance seguinte, o VAR indicou para a arbitragem o pisão de Tchouaméni no pé direito de Mijnans. Pênalti, que o experiente Perisic bateu sem chance de defesa para Courtois, aos 31 minutos.

A esperada reação do Real não veio, limitou-se a um chute de fora da área de Mbappé para fora, aos 33 minutos. O PSV seguiu mais perigoso. Mijnans e Van Bommel quase marcaram para a equipe holandesa.

O primeiro tempo terminou com mais uma boa jogada do PSV, em cabeçada de Sano. O time do Real foi para o vestiário debaixo de vaias.

As críticas mexeram com a equipe do técnico José Mourinho, que foi pressionando muito o PSV. O empate não demorou a sair e veio em bela finalização de Valverde, aos cinco minutos.

Sem diminuir o ritmo, o Real foi atrás da virada. Guler, Mbappé e Bellingham tiveram chance do segundo gol. E o astro inglês fez um gol sensacional, aos 15, após embaixadinha e chute de trivela: 2 a 1, Real.

O PSV ficou 'nocauteado' e errou em uma saída de bola, na qual Mbappé foi mortal: 3 a 1, aos 18 minutos. O massacre do Real no segundo tempo quase foi aumentado, aos 20, quando a finalização de Vini Jr. Acertou caprichosamente a trave esquerda. O atacante brasileiro perdeu outra grande chance aos 23.

O PSV, tão perigoso no primeiro tempo, só voltou a finalizar com Van Bommel, aos 28 minutos da etapa final. O lance fez o Real a ficar mais tempo com a bola, sem dar chance para o adversário.

Mas ainda havia tempo para mais um belo lançamento e novo gol de Mbappé, aos 38 minutos. O atacante francês superou Ronaldo Fenômeno, com 105 gols pela equipe espanhola. Para a alegria do astro do tênis Rafael Nadal e de seu filho, que acompanharam o jogo dos camarotes.

Aos 41, Vini Jr., que havia perdido várias oportunidades, conseguiu marcar o quinto gol do Real e foi abraçado por todo o time. Foi o primeiro gol do brasileiro nesta edição da Liga dos Campeões.

EM LONDRES O primeiro tempo foi todo do Arsenal, que, apesar do domínio, não conseguiu entrar na área do Borussia Dortmund. O único gol da primeira etapa saiu de um belo chute de Gyokeres, aos nove minutos.

A equipe alemã só teve uma finalização perigosa para fora e ainda viu a equipe anfitriã atacar bastante, mas sem eficácia.

No segundo tempo, Beier surpreendeu ao obter o empate para o Dortmund, aos dez minutos.

EM MANCHESTER Todos os gols saíram no segundo tempo. Hojlund colocou o Napoli na frente, aos dez minutos. Bouaddi empatou para os ingleses aos 22, mas Lan aos 31 deixou os visitantes em vantagem mais uma vez. Cherki, aos 41, garantiu um ponto para o City.