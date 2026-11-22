Rayssa Leal avança à final da Copa do Mundo de skate na liderança

Brasileira somou 169,81 pontos em Utsunomiya, no Japão, e disputa a decisão nesta segunda-feira (23). Sebastian Simonetto também avançou à final masculina

Rayssa Leal brilha no Japão e chega à final da Copa do Mundo na primeira posição ( Foto: Gaspar Nóbrega / COB )

Rayssa Leal garantiu vaga na final da Copa do Mundo de skate street de Utsunomiya, no Japão, com a melhor pontuação das semifinais. Na madrugada deste domingo (22), a brasileira somou 169,81 pontos e terminou na liderança da disputa, à frente da japonesa Yoshizawa Coco, atual campeã olímpica da modalidade.

Na primeira volta, a maranhense alcançou 83,22 pontos, ficando atrás de Coco, que marcou 83,76. O desempenho nas manobras, porém, mudou a classificação. Rayssa conseguiu 86,59 pontos na segunda tentativa e assumiu a primeira posição geral.

A japonesa terminou em segundo lugar, com 169,35 pontos. Já a australiana Chloe Covell garantiu a terceira colocação, com 87,98 pontos nas manobras e vaga na decisão.

Rayssa Leal disputa final nesta segunda-feira

Além das três primeiras colocadas, outras representantes da China, do Japão e da Espanha também avançaram à final. Cui Chenxi, Hong Yun e Zhu Yuanling defenderão a China, enquanto Nakayama Funa representará o Japão e Abbie Burns será a representante espanhola.

A decisão feminina está marcada para 0h30 desta segunda-feira (23), no horário de Brasília. A etapa integra o ciclo classificatório para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 e distribui pontos para o ranking mundial.

Sebastian Simonetto também vai à final masculina

O Brasil também terá representante na decisão masculina. O curitibano Sebastian Simonetto terminou as semifinais na sexta colocação e garantiu uma vaga entre os finalistas.

O skatista marcou 81,23 pontos na melhor volta e conseguiu 83,77 nas manobras, alcançando 165 pontos no total. Após a classificação, ele comemorou o resultado durante a transmissão da World Skate.

“Estou muito feliz, sempre sonhei estar aqui e agora fazendo final do meu segundo campeonato, fico realizado, sem palavras para descrever. É confiar no processo”, declarou.

O mineiro Filipe Mota, por outro lado, não conseguiu avançar. Apesar de registrar a melhor manobra das semifinais, com 88,62 pontos, ele teve 58,26 como melhor nota nas voltas e terminou na 14ª posição.