Raphinha é escolhido para assumir a braçadeira de capitão do Barcelona nesta temporada Com 177 jogos e 7 títulos, Raphinha é o primeiro do Brasil a liderar o time catalão após a saída de antigos capitães da equipe. Estadão Conteúdo 18.08.26 13h11 Raphinha (Instagram @raphinha) O atacante Raphinha inicia a temporada 2026/2027 em alta no Barcelona. Isso porque o jogador foi escolhido pelo treinador alemão Hansi Flick para ser o principal capitão da equipe. Em sua quinta temporada no clube catalão, esta vai ser a primeira vez que um atleta brasileiro ocupa esse posto. A braçadeira ficou sem dono desde a saída do defensor uruguaio Ronald Araújo para o Liverpool e com a ida do goleiro Ter Stegen para o Ajax. A decisão deve ser oficializada em breve. Flick esclareceu ainda que o atacante usará a braçadeira ao lado de Pedri e Eric García. "Decidi provisoriamente quem serão os capitães até que a votação seja realizada, pois a equipe não está definida. Sei que Frenkie (De Jong) é o terceiro capitão, mas ele não está disponível no momento", afirmou o comandante. A ótima relação do treinador com o brasileiro teve um peso grande nesta escolha. Identificado com o clube, Raphinha ganhou pontos com a diretoria e a comissão técnica ao recusar uma proposta do futebol árabe que ultrapassava as cifras de R$ 1 bilhão para permanecer no Barcelona em 2024. O jogador surge como o primeiro brasileiro a ocupar a função de capitão principal do Barcelona. No clube desde 2022, quando veio do Leeds United, ele entrou em campo 177 vezes e tem 129 participações em gols (até aqui são 77 bolas na rede e 52 assistências). Com a camisa azul e grená do Barcelona, o atacante brasileiro vem construindo uma trajetória vencedora e já conquistou sete títulos: três Campeonatos Espanhóis, três Supercopas da Espanha e ainda uma Copa do Rei. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Barcelona Raphinha capitão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Carlos Ferreira Leão, um time em plena superação 20.08.26 12h11 FUTEBOL Presidente do Paysandu explica política financeira e revela limite de gastos para novos reforços Márcio Tuma afirma que clube trabalha com receitas e despesas projetadas até o fim do ano e que novas contratações serão feitas dentro do orçamento 20.08.26 12h05 FUTEBOL Paraense Paulo Henrique Ganso pode enfrentar o Remo, seu time de coração, pela Série A Ganso ficou de fora da partida no primeiro turno 19.08.26 15h20 Futebol Sesc abre inscrições para circuito de corridas em cinco cidades no Pará; confira Programação começa no dia 30 deste mês, em Santarém, cidade que estreia no calendário, e terá provas também em Ananindeua, Castanhal, Marabá e Belém. 19.08.26 14h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES Após vexame no Peru, Botafogo se despede da Sul-Americana com vitória sobre o Cienciano 20.08.26 23h47 ELE DECIDIU! Memphis muda o jogo e Corinthians avança na Libertadores Timão vence Rosario Central por 1 a 0 na Neo Química Arena e garante vaga nas quartas de final 20.08.26 23h41 Futebol 'Nem de graça' x 'Zé Chorão': Galhardo critica Remo e ganha resposta de Eduardo Ramos Declaração do ex-atacante sobre período no Leão provocou reação do ídolo azulino nas redes sociais 20.08.26 17h05 Futebol Remo finaliza preparação em Porto Alegre e segue para jogo com o Fluminense Delegação azulina terá uma última atividade no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (21) no CT do Vasco 20.08.26 20h11