Rafael Câmara realiza testes com a Ferrari em meio à disputa por vaga na Haas

Sem corridas na Fórmula 2 durante a pausa de verão do automobilismo europeu, Rafael Câmara aproveita o intervalo para dar mais um passo rumo à Fórmula 1. Nesta terça-feira, o piloto da Academia Ferrari participou de um teste em Fiorano, na Itália, como parte da preparação para futuras atividades com a Haas, equipe com a qual disputa uma vaga para as próximas temporadas.

Integrante da Academia Ferrari, Câmara realizou um TPC (Testing of Previous Cars), programa que utiliza carros de temporadas anteriores para desenvolver pilotos. A atividade faz parte do planejamento da escuderia para ampliar a experiência do brasileiro e prepará-lo para futuras participações em treinos livres da Fórmula 1.

Segundo o portal italiano AutoRacer, o trabalho em Fiorano é apenas a primeira etapa de uma avaliação mais ampla. A expectativa é que, após o retorno da Fórmula 1 das férias de verão, Câmara tenha a oportunidade de testar um carro da Haas, equipe que mantém estreita parceria técnica com a Ferrari. O brasileiro deverá dividir esse processo com o italiano Leonardo Fornaroli, outro piloto ligado à fabricante de Maranello.

A avaliação pode ter peso importante no planejamento da Haas para as próximas temporadas. A equipe estuda opções para sua formação de pilotos a partir de 2027, e Câmara aparece entre os nomes observados pelo time norte-americano. A proximidade entre Haas e Ferrari, responsável pelo fornecimento de motores e pelo desenvolvimento de jovens talentos, pode favorecer o caminho do brasileiro rumo à categoria.

O momento de Câmara reforça essa expectativa. Em sua temporada de estreia na Fórmula 2, o piloto de 21 anos se consolidou entre os protagonistas do campeonato. No fim de semana passado, na Hungria, terminou a corrida sprint na quarta colocação e foi terceiro na prova principal, reduzindo a diferença para os líderes da classificação.

Além da Haas, outra equipe que acompanha a evolução do pernambucano é a Cadillac, que também utiliza motores Ferrari. O cenário amplia as possibilidades para Câmara, que desponta como um dos principais candidatos a recolocar o Brasil com mais representantes no grid nos próximos anos.

Enquanto Câmara trabalhou em Fiorano visando o futuro na Fórmula 1, Gabriel Bortoleto também foi à pista nesta terça-feira. O piloto da Audi participou, em Hungaroring, na Hungria, de testes promovidos pela Pirelli para o desenvolvimento dos pneus que serão utilizados na temporada de 2027. Bortoleto completou 141 voltas e registrou o tempo de 1min20s813, ajudando a fabricante italiana na coleta de dados para os novos compostos.