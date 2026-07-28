Rafael Câmara realiza testes com a Ferrari em meio à disputa por vaga na Haas Estadão Conteúdo 28.07.26 18h23 Sem corridas na Fórmula 2 durante a pausa de verão do automobilismo europeu, Rafael Câmara aproveita o intervalo para dar mais um passo rumo à Fórmula 1. Nesta terça-feira, o piloto da Academia Ferrari participou de um teste em Fiorano, na Itália, como parte da preparação para futuras atividades com a Haas, equipe com a qual disputa uma vaga para as próximas temporadas. Integrante da Academia Ferrari, Câmara realizou um TPC (Testing of Previous Cars), programa que utiliza carros de temporadas anteriores para desenvolver pilotos. A atividade faz parte do planejamento da escuderia para ampliar a experiência do brasileiro e prepará-lo para futuras participações em treinos livres da Fórmula 1. Segundo o portal italiano AutoRacer, o trabalho em Fiorano é apenas a primeira etapa de uma avaliação mais ampla. A expectativa é que, após o retorno da Fórmula 1 das férias de verão, Câmara tenha a oportunidade de testar um carro da Haas, equipe que mantém estreita parceria técnica com a Ferrari. O brasileiro deverá dividir esse processo com o italiano Leonardo Fornaroli, outro piloto ligado à fabricante de Maranello. A avaliação pode ter peso importante no planejamento da Haas para as próximas temporadas. A equipe estuda opções para sua formação de pilotos a partir de 2027, e Câmara aparece entre os nomes observados pelo time norte-americano. A proximidade entre Haas e Ferrari, responsável pelo fornecimento de motores e pelo desenvolvimento de jovens talentos, pode favorecer o caminho do brasileiro rumo à categoria. O momento de Câmara reforça essa expectativa. Em sua temporada de estreia na Fórmula 2, o piloto de 21 anos se consolidou entre os protagonistas do campeonato. No fim de semana passado, na Hungria, terminou a corrida sprint na quarta colocação e foi terceiro na prova principal, reduzindo a diferença para os líderes da classificação. Além da Haas, outra equipe que acompanha a evolução do pernambucano é a Cadillac, que também utiliza motores Ferrari. O cenário amplia as possibilidades para Câmara, que desponta como um dos principais candidatos a recolocar o Brasil com mais representantes no grid nos próximos anos. Enquanto Câmara trabalhou em Fiorano visando o futuro na Fórmula 1, Gabriel Bortoleto também foi à pista nesta terça-feira. O piloto da Audi participou, em Hungaroring, na Hungria, de testes promovidos pela Pirelli para o desenvolvimento dos pneus que serão utilizados na temporada de 2027. Bortoleto completou 141 voltas e registrou o tempo de 1min20s813, ajudando a fabricante italiana na coleta de dados para os novos compostos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 Ferrari Rafael Câmara COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Mesmo em fase 'turbulenta', Paysandu possui mais de 70% de chance de classificação, diz site Site 'Chance de Gol' informou que o clube paraense é um dos que possui mais chances de avançar ao quadrangular final da Série C 28.07.26 17h42 futebol Remo pode deixar a zona de rebaixamento nesta rodada; veja cenários Leão Azul enfrenta o Mirassol fora de casa e pode sair do Z-4 em caso de vitória 28.07.26 12h02 futebol Mirassol terá goleiro estreante em duelo contra o Remo na Série A Thomazella é o terceiro arqueiro da equipe e vai estrear no time paulista contra o Leão Azul na próxima quarta-feira (29) 28.07.26 11h21 MMA Sport Club Thai Combat 4 reúne 114 atletas e reforça crescimento dos esportes de combate 28.07.26 11h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES Santos dá novo susto na torcida, mas vira sobre frágil UCV e está nas oitavas da Sul-Americana 28.07.26 23h41 futebol Arsenal oferece R$ 512 milhões por Bruno Guimarães, e negociação com Newcastle 'esquenta' Os valores da nova proposta giram em torno de 75 milhões de libras 28.07.26 19h11 FUTEBOL Remo tem campanha superior à de clubes que escaparam do Z-4 na Série A; saiba mais Leão Azul supera a pontuação de equipes que ocupavam a zona de rebaixamento nas temporadas de 2024 e 2025 27.07.26 19h20 FUTEBOL Paysandu vence o Remo no ranking das redes sociais de clubes do Brasil Papão tem 86 mil inscritos a mais na somatória das quatro redes sociais avaliadas em relação ao Leão 29.07.26 2h50