Quem é Sérgio Janikian e o que ele pretende fazer como novo presidente do Corinthians

Sérgio Janikian é o novo presidente do Corinthians. Neste sábado, o ex-diretor de futebol da gestão Roberto de Andrade foi eleito para comandar o clube no triênio 2027-2029.

Aos 58 anos, o empresário tem formação em economia e administração e terá a chance de converter décadas de vivência no Parque São Jorge em capital político para comandar o clube.

Tem como principais plataformas a austeridade fiscal e defesa incondicional do modelo associativo.

Foi diretor de futebol no ano de 2015 por pouco mais de três meses e acabou marcada por uma declaração polêmica.

Ao comentar sobre o sorteio que colocaria o Guaraní, do Paraguai, como adversário corintiano nas oitavas de final da Libertadores, o dirigente classificou o rival como um "presente de deus".

O Corinthians foi eliminado, e a declaração desgastou o trabalho de Janikian.

No mês de maio, o dirigente pediu demissão do cargo. Ocupava pela segunda vez o cargo de conselheiro eleito, antes de lançar a candidatura vitoriosa para a presidência.

Fora dos muros do Parque São Jorge, Janikian consolidou uma carreira empresarial sólida no mercado brasileiro, destacando-se como sócio-diretor da Master Indústria e Comércio Ltda., empresa de grande relevância no setor de importação e distribuição de materiais escolares e de escritório.

O faturamento anual da empresa chega a bater R$ 800 milhões por ano, especialmente por contratos com órgãos públicos.

Recentemente, Janikian liderou a estratégia de expansão para o mercado estrangeiro e fez negócios em países como a Argentina.

Sob a liderança de Sérgio, o grupo de empresas expandiu suas operações no setor através de investimentos autofinanciados em um complexo industrial em Jundiaí.

O QUE ELE PROMETE? Entre as principais plataformas de campanha, Janikian defende assiduamente a manutenção do modelo associativo e sem separação do futebol com o clube social.

O novo mandatário do Corinthians é contra o modelo de SAF e propõe um teto de gastos de 50% sobre as receitas no futebol profissional, seja masculino ou feminino, para controlar a dívida de quase R$ 3 bilhões do clube de Parque São Jorge.

Há no plano a criação de uma frente de combate à corrupção e adotar um sistema de blindagem ao CT Joaquim Grava, afastando a política do clube do dia a dia dos atletas profissionais e de base.

GESTÃO TÉCNICA No futebol, Janikian quer contar com um diretor executivo para trabalhar ao lado de um estatutário. A promessa é de autonomia para o trabalho, sem interferência do Parque São Jorge.

A presença de o ex-volante Cristian nas categorias de base não interferiria na continuidade de Erasmo Damiani, atual diretor da base corintiana e elogiado nos bastidores.

Janikian quer "critérios técnicos e financeiros para contratações e renovações", além de um trabalho aprimorado no setor de scouting e monitoramento de jogadores.

Na base, o plano fala em metodologia integrada ao futebol profissional, somado à modernização da estrutura para os jovens do Terrão.

O presidente quer tornar o Corinthians top-3 em arrecadação com transferências de jogadores formados em casa.

O futebol feminino tem a promessa de um departamento próprio para arrecadar patrocínios, que seria 100% direcionado para a estrutura das Brabas.