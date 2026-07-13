Presidente do Barcelona descarta saída de Raphinha do clube: 'Jogador fundamental'

O presidente do clube catalão colocou fim aos rumores de uma possível transferência, afirmando que o atacante brasileiro é um jogador fundamental

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, garantiu a permanência do brasileiro Raphinha no clube catalão para a próxima temporada. Com a declaração, o mandatário colocou fim aos boatos sobre uma possível transferência do atacante.

Laporta afirmou que as chegadas de Anthony Gordon e Karim Adeyemi ao Barcelona não têm relação com uma eventual saída de Raphinha. "Raphinha fica. Não temos interesse que ele saia do Barça. Ele é um jogador fundamental. Com Gordon e Adeyemi, vejo que estamos reforçando o ataque, mas isso não significa que vamos deixar o Raphinha ir embora, pois ele é crucial para nós", assegurou o presidente.

O Al-Hilal, da Arábia Saudita, seria um dos clubes interessados no jogador brasileiro. De acordo com o jornal Mundo Deportivo, os sauditas poderiam oferecer 80 milhões de euros (aproximadamente R$ 470 milhões) pelo atacante, que esteve na disputa da Copa do Mundo.

Contrato e Trajetória de Raphinha no Barcelona

Para contratar o atleta, o Al-Hilal seria auxiliado pelo PIF (Public Investments Fund), o fundo soberano da Arábia Saudita. No entanto, o jogador prorrogou o contrato com o Barcelona até junho de 2028, recebendo um aumento de salário.