Presidente de LaLiga critica possível Copa do Mundo com 64 seleções e pede saída de Infantino

O presidente de LaLiga, Javier Tebas, criticou o comando da Fifa e se posicionou contra uma possível ampliação da Copa do Mundo para 64 seleções. Em entrevista à La Gazzetta dello Sport, o dirigente afirmou que o aumento do torneio prejudicaria o futebol nacional.
Tebas também pediu a renúncia do presidente da entidade, Gianni Infantino. Segundo o dirigente, a expansão do Mundial concentra excessiva atenção e recursos em uma competição de 40 dias.
Para o presidente da LaLiga, os campeonatos nacionais sustentam a indústria do futebol. Ele defende que a expansão do número de seleções não faz sentido, pois nem tudo deve girar em torno da Copa do Mundo.
Críticas ao impacto no futebol nacional
O dirigente defendeu a redução no número de seleções e maior proteção aos torneios nacionais. Ele afirmou que a indústria do futebol, que gera empregos, é prejudicada por um evento que dura 40 dias.
Tebas comentou a gestão de Gianni Infantino, sugerindo que o suíço deveria deixar o cargo. Ele criticou decisões da Fifa na Copa de 2026, como a suspensão do atacante Folarin Balogun e as pausas para hidratação.
O presidente da LaLiga declarou que a Fifa age conforme seus próprios interesses, e não em prol do futebol.