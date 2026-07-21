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Presidente de LaLiga critica possível Copa do Mundo com 64 seleções e pede saída de Infantino

Dirigente espanhol afirma que a Fifa destrói a indústria do futebol e defende a proteção dos torneios nacionais

Estadão Conteúdo

21 de julho de 2026 às 12:12

Javier Tebas atua como presidente da LaLiga desde 2013

Javier Tebas atua como presidente da LaLiga desde 2013 ( Foto: Divulgação/Instagram @javier.tebas )

O presidente de LaLiga, Javier Tebas, criticou o comando da Fifa e se posicionou contra uma possível ampliação da Copa do Mundo para 64 seleções. Em entrevista à La Gazzetta dello Sport, o dirigente afirmou que o aumento do torneio prejudicaria o futebol nacional.

Tebas também pediu a renúncia do presidente da entidade, Gianni Infantino. Segundo o dirigente, a expansão do Mundial concentra excessiva atenção e recursos em uma competição de 40 dias.

Para o presidente da LaLiga, os campeonatos nacionais sustentam a indústria do futebol. Ele defende que a expansão do número de seleções não faz sentido, pois nem tudo deve girar em torno da Copa do Mundo.

Críticas ao impacto no futebol nacional

O dirigente defendeu a redução no número de seleções e maior proteção aos torneios nacionais. Ele afirmou que a indústria do futebol, que gera empregos, é prejudicada por um evento que dura 40 dias.

Tebas comentou a gestão de Gianni Infantino, sugerindo que o suíço deveria deixar o cargo. Ele criticou decisões da Fifa na Copa de 2026, como a suspensão do atacante Folarin Balogun e as pausas para hidratação.

O presidente da LaLiga declarou que a Fifa age conforme seus próprios interesses, e não em prol do futebol.

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