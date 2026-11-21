Pedro supera contestações, atritos com treinadores e é artilheiro do Flamengo em mais um título

O atacante Pedro conquistou seu 17º título pelo Flamengo neste sábado (21). O jogador, que figura entre os artilheiros do Brasileirão de 2026, retomou o protagonismo no clube rubro-negro após um período de instabilidade, sendo novamente convocado para a seleção.

Na partida decisiva contra o Palmeiras, que garantiu o título, Pedro não marcou. Seu lance de maior perigo foi um chute desviado pela zaga. O atacante foi substituído por Bruno Henrique, tendo sua relevância no título mais consolidada durante o campeonato.

Ainda que tenha chegado ao 17º título, a trajetória de Pedro no Flamengo foi marcada por desafios e reviravoltas. O jogador enfrentou momentos de questionamento da torcida e da comissão técnica ao longo das últimas temporadas.

Pedro supera lesão e início difícil

A temporada de 2025 foi desafiadora para Pedro no Flamengo. Ele estreou apenas em abril daquele ano, devido a uma lesão séria no ligamento cruzado do joelho que o afastou por sete meses. O atacante também teve desentendimentos com Filipe Luís, que criticou publicamente sua disciplina.

Em 2025, o jogador não teve a titularidade garantida e registrou seu pior desempenho em números: 15 gols e sete assistências em 39 partidas. Com a chegada de Leonardo Jardim, em 2026, Pedro voltou a ter sequência, mas demorou a engrenar, marcando apenas duas vezes em 10 jogos e não ajudando na Recopa.

A virada para o atacante ocorreu em 2 de março de 2026. Ele balançou as redes quatro vezes na goleada de 8 a 0 sobre o Madureira, pelas semifinais do Campeonato Carioca. Após essa partida, Pedro marcou 15 gols nos 23 jogos seguintes e reassumiu a titularidade absoluta sob o comando de Leonardo Jardim.

Vaias da torcida e respaldo do técnico

Apesar do retorno à seleção brasileira em setembro com Carlo Ancelotti, Pedro viveu momentos de instabilidade em 2026. Entre setembro e outubro, seu rendimento caiu, e ele chegou a ser vaiado pela torcida no jogo contra o Fluminense, pela 30ª rodada do Brasileirão.

Antes disso, o atacante teve um pequeno desentendimento com o técnico Leonardo Jardim ao reclamar de ser substituído contra o Red Bull Bragantino. Mesmo com o ocorrido, a relação entre eles permaneceu boa. O treinador defendeu o jogador ao notar as vaias no clássico, ressaltando sua característica de finalização.

Mesmo passando em branco na eliminação para o Estudiantes na semifinal da Libertadores, Pedro manteve o respaldo do comandante e foi titular em todos os jogos seguintes. Ele foi eficiente na reta final do Brasileirão, marcando dois gols contra o Vasco e mais dois contra o Grêmio, consolidando o Flamengo na liderança.

Pedro em alta mira artilharia do Brasileirão

Apesar de ter sido contestado pela torcida em um momento incomum, Pedro encerra o ano em alta. Seus números se equiparam às temporadas mais eficientes da carreira, e ele retornou à pré-lista da seleção brasileira. Sua ausência na última Data Fifa foi por pedido da CBF para não desequilibrar a briga pelo título.