Pedro Raul sofre trauma na costela e vira dúvida no Corinthians para duelo com Cruzeiro

O Corinthians pode ganhar mais um problema para montar seu setor ofensivo. Pedro Raul sofreu um trauma na região da costela durante o empate por 0 a 0 com o Rosario Central, na Argentina, pelas oitavas de final da Libertadores.

O centroavante passou por exames após retornar ao Brasil e será reavaliado pelo departamento médico. Apesar do incômodo, ele ainda não está descartado da partida contra o Cruzeiro, marcada para este domingo, às 19h30, na Neo Química Arena.

Pedro Raul começou como titular diante do Rosario e permaneceu em campo durante os 90 minutos. Com Yuri Alberto lesionado e Memphis Depay fora do clube, o camisa 18 tornou-se a principal referência ofensiva do time comandado por Fernando Diniz.

Além de Yuri, o treinador também não conta com Vitinho e Kayke, que seguem em recuperação. Caso Pedro Raul seja vetado, Gui Negão aparece como uma das alternativas para comandar o ataque.

O Corinthians ocupa a sétima colocação do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos. O Cruzeiro está logo acima, em quinto, com 33, tornando o confronto direto importante na disputa pelas primeiras posições.