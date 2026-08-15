Pedro Raul sofre trauma na costela e vira dúvida no Corinthians para duelo com Cruzeiro Estadão Conteúdo 15.08.26 15h52 O Corinthians pode ganhar mais um problema para montar seu setor ofensivo. Pedro Raul sofreu um trauma na região da costela durante o empate por 0 a 0 com o Rosario Central, na Argentina, pelas oitavas de final da Libertadores. O centroavante passou por exames após retornar ao Brasil e será reavaliado pelo departamento médico. Apesar do incômodo, ele ainda não está descartado da partida contra o Cruzeiro, marcada para este domingo, às 19h30, na Neo Química Arena. Pedro Raul começou como titular diante do Rosario e permaneceu em campo durante os 90 minutos. Com Yuri Alberto lesionado e Memphis Depay fora do clube, o camisa 18 tornou-se a principal referência ofensiva do time comandado por Fernando Diniz. Além de Yuri, o treinador também não conta com Vitinho e Kayke, que seguem em recuperação. Caso Pedro Raul seja vetado, Gui Negão aparece como uma das alternativas para comandar o ataque. O Corinthians ocupa a sétima colocação do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos. O Cruzeiro está logo acima, em quinto, com 33, tornando o confronto direto importante na disputa pelas primeiras posições. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Pedro Raul COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo e Paysandu ampliam espaço para estrangeiros nas categorias de base Clubes apostam no intercâmbio para ampliar a captação e a formação de atletas 16.08.26 10h00 Mais esportes Faltam dois meses para a Corrida do Círio 2026; saiba como se preparar para a prova A corrida terá provas de 5 km, no sábado (17), e 10 km, no domingo (18). 16.08.26 7h00 MMA Sport Club Selva MMA 4 agita Gurupá com show de nocautes e vitória amapaense na luta principal 14.08.26 13h57 Novidade Lateral-direito desembarca em Belém para assinar com o Paysandu; saiba quem é Contratação ainda não foi oficializada pelo clube bicolor, mas foi confirmada pelo Núcleo de Esportes de O Liberal junto a uma fonte. 14.08.26 12h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em cenários opostos, Remo e Paysandu se preparam para eleições presidenciais Próximas gestões terão desafios dentro e fora de campo para administrar a partir de 2027 16.08.26 9h00 Jiu-jitsu Aos 10 anos, 'Anna Foguetinho' já é campeã mundial e leva o nome de Muaná aos tatames Moradora do Marajó, Anna Isis conquistou o Mundial X-Combate e agora se prepara para tentar o bicampeonato em Fortaleza 16.08.26 8h00 FUTEBOL Remo e Paysandu ampliam espaço para estrangeiros nas categorias de base Clubes apostam no intercâmbio para ampliar a captação e a formação de atletas 16.08.26 10h00 neste domingo Zagueiro do Bahia passa mal, vomita em campo e jogo do Brasileirão é interrompido Partida começou às 11h e foi disputada sob sol, com os termômetros próximos dos 26°C em Chapecó 16.08.26 12h23