Paysandu definido para duelo decisivo diante do Brusque-SC; Confira a escalação

O Paysandu está escalado para enfrentar o Brusque-SC na noite desta segunda-feira (11), em duelo decisivo que pode selar a permanência do Papão na Série B, no Estádio da Curuzu. Para a partida, que é válida pela 36ª rodada, o time bicolor vai para o confronto praticamente com a mesma equipe que venceu a Ponte Preta-SP fora de casa. A única mudança é a entrada do zagueiro Quintana no lugar do suspenso Lucas Maia. O atacante Nicolas sofreu uma lesão na coxa e foi vetado pelos médicos do clube. A bola rola às 21h.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Confira a escalação do Papão: