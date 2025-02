Escalação do Paysandu para jogo contra Santa Rosa neste domingo (2) vem com cinco mudanças

Está definida a escalação do Paysandu para o jogo contra o Santa Rosa neste domingo (2), em partida válida pela quarta rodada do Parazão 2025. Invicto no campeonato até o momento, o Papão vem com algumas mudanças, entre elas a saída do volante Matheus Vargas para a entrada de Giovanni.

Marlon, que começou o último jogo como titular, segue na posição. Marcelinho e Pedro Delvalle também assumem a titularidade no ataque pelas pontas, em substituição da dupla Borasi e Rossi. Por fim, Kevyn retorna ao time inicial após PK ser expulso no jogo contra a Tuna Luso na última terça (28).

Veja como ficou a escalação: