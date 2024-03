Definido! Paysandu está escalado para encarar o Juventude-RS pela Copa do Brasil

Com retorno de Nicolas, poupado na última partida, o Paysandu está definido para enfrentar o Juventude às 21h30, no Estádio Alfredo Jaconi. Além do artilheiro bicolor, o técnico Hélio dos Anjos promoveu a entrada do zagueiro Carlão no lugar de Wanderson. O lateral-direito Bryan Borges e o atacante Edinho foram mantidos no time titular.

CONFIRA A ESCALAÇÃO!

A partida é valida pela 3ª fase da Copa do Brasil e o torcedor poderá acompanhar ao jogo lance a lance em Oliberal.com e também a transmissão da Rádio Liberal Mais 98.9 FM.