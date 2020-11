Com presença de Gluck Paul, corpo de Antônio Maciel recebe homenagem no estádio da Curuzu

O cortejo com o corpo de Antônio Maciel, ex-presidente da Assembleia Geral do Paysandu, parou em frente ao estádio da Curuzu, em Belém e recebeu homenagens de funcionários e dirigentes do Papão. O atual presindete do clube, Ricardo Gluck Paul, também esteve no local. Vários carros com bandeiras do Paysandu acompanharam o corpo até um cemitério em Ananindeua, onde ocorreu o sepultamento.

Antônio Maciel, de 58 anos, era advogado e iria concorrer à presidência do Paysandu na eleição marcada para o mês de dezembro, mas não conseguiu inscrever a sua chapa denominada de “Reconstruir com transparência”, pois foi internado com covid-19, falecendo ontem à noite, em um hospital particular em Belém.