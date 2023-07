Com desfalques, Paysandu está escalado para o Re-Pa, pela 13ª rodada da Série C

O técnico Hélio dos Anjos já definiu a onzena que entra em campo logo mais, para o primeiro Re-Pa da Série C de 2023. Ao todo, o time teve quatro mudanças, com as saídas de Wellington, Geovane, Eltinho e Nenê Bonilha, todas por cartões. A partida começa logo mais, a partir das 20 horas. Acompanhe as emoções do clássico na cobertura Lance a Lance de O Liberal.

