Após medida do STJD, mulheres e crianças incentivam Paysandu diante do Pouso Alegre-MG, na Curuzu

O Paysandu enfrenta o Pouso Alegre-MG neste domingo (20), às 19h, na Curuzu, em um jogo histórico. O motivo nem é a posição das equipes da tabela da Série C, já que o Papão briga pela classificação e o Pousão está rebaixado à Quarta Divisão, mas sim por conta do público que estará nas arquibancadas. Por determinação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o Bicola jogará diante da presença exclusiva de mulheres e crianças.

A ocasião é histórica no estado. Nunca uma partida de futebol no Pará foi restrita à presença de mulheres e crianças nas arquibancadas. A decisão, porém, que foi aplaudida por muitos torcedores bicolores, representa uma punição sofrida pelo Papão na Suprema Corte Desportiva do país.

A punição bicolor diz respeito aos incidentes ocorridos na partida contra o Operário-PR, realizada em Ponta Grossa (PR) no último dia 7 de junho. Na ocasião, o Papão foi penalizado com a perda de três mandos de campo.

Dias depois, o STJD atendeu a uma solicitação da Defensoria Pública do Estado do Pará e converteu a punição recebida pelo Paysandu. A partir de então, o Papão terá que mandar duas partidas, como mandante, com apenas mulheres e crianças nas arquibancadas. O primeiro jogo da série será contra o Pousão.

Animação da Fiel

Kátia Rodrigues vai com a família acompanhar o jogo do Paysandu com presença exclusiva de mulheres e crianças (Cristino Martins/ O Liberal)

Punição para a Justiça, mas oportunidade para o Paysandu. É assim que o clube enxerga a partida contra o Pouso Alegre, restrito à presença feminina e infantil. O Papão realizou uma intensa divulgação sobre a venda de ingressos e baixou o valor dos bilhetes para lotar a Curuzu diante do Pousão. Além disso, para os torcedores que não podem entrar no estádio, a agremiação planejou uma espécie de Fan Fest, com bebida, comida e música ao vivo.

Quem está preparada para a festa na Curuzu é a empresária Kátia Rodrigues. Ela está mobilizando as mulheres da família para comparecerem ao jogo de domingo (20). O objetivo é que a presença feminina ajude o Paysandu a conquistar a precisa classificação antecipada à segunda fase da Série C.

"Não queríamos que fossem só mulheres, porque se trata de uma punição. Apesar disso, vamos mostrar a nossa força, o que representa ser mulher bicolor. Queremos ser respeitadas e temos a capacidade de fazer uma enorme festa no estádio", disse.

A expectativa de bom público existe devido a boa receptividade da iniciativa em outros estados. No Paraná, o Coritiba levou mais de 8 mil mulheres e crianças para um jogo do Campeonato Paranaense, que também era alvo de punição da Justiça Desportiva.

Dificuldades

Kátia espera que a presença massiva da torcida feminina na Curuzu possa abrir os olhos do clube e das autoridades para as dificuldades vividas pelas mulheres nos estádios. Segundo ela, os principais problemas estão relacionados à segurança dentro e fora das praças esportivas.

"A Polícia não está em todos os lugares. O pior problema é a segurança, no trajeto para entrar e sair do estádio. A mulher não é protegida. Tem muita gente que deixa de apoiar seu time por conta disso. Existe muita gente que nos protege no estádio, mas muita gente desrespeitosa. Esperamos que tudo possa melhorar logo", explicou.

O jogo

Mário Sérgio será desfalque do Paysandu (Thiago Gomes / O Liberal)

O Paysandu vive bom momento na Série C. Depois de bater o Náutico, em casa, na rodada passada, o clube entrou de vez no G-8 - zona que dá acesso à próxima fase da competição - e pode até se classificar neste final de semana. Para isso, basta a equipe alviceleste vencer o Pouso Alegre-MG e tropeços de Náutico, São Bernardo e São José.

Já o Pouso Alegre-MG apenas cumpre tabela no torneio. Com 12 pontos ganhos, a equipe mineira é a lanterna do campeonato e, junto com o Altos-PI, já está rebaixada à Quarta Divisão. Nos últimos jogos pela Série C, o Pousão joga apenas pela honra.

Para o duelo, o Papão terá dois desfalques. O primeiro é o artilheiro da equipe, Mário Sérgio, que foi expulso no final da partida contra o Náutico-PE semana passada. O segundo é o zagueiro Paulão. No mesmo jogo ele sofreu uma grave lesão ligamentar e ficará 9 meses longe dos gramados.

Ficha técnica

Paysandu x Pouso Alegre-MG

Campeonato Brasileiro da Série C

18ª rodada

Data: 20 de agosto

Hora: 19h

Local: Estádio da Curuzu.

Arbitragem: Thayslane de Melo Costa (SE)

Auxiliares: Renner Lisboa dos Santos (SE) e Wendel Augusto Lino de Jesus Melo (SE)

Quarto árbitro: Wanbelton Lisboa Valente (PA)

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson (Anílson), Wanderson, Wellington Carvalho e Kevyn; Jacy Maranhão, João Vieira e Robinho; Ronaldo Mendes, Nicolas Careca e Vinícius Leite. Técnico: Hélio dos Anjos

Pouso Alegre-MG: George; Nando, Rayan, Renato Barbosa e Nathan; Igor Pereira, Gabriel Galhardo e Geovane; Ingro, Matheus Lucas e Alason Carioca. Técnico: Juaréz Leite.