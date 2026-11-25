Palmeiras vai repor saída da Sportingbet e não deve cortar gastos em 2027, prevê Leila Pereira

Conforme Leila, o clube vai se adaptar à nova legislação, sem bets

Mesmo com a iminente perda de seu patrocinador master após a publicação da MP que proibiu a operação das bets no Brasil desde outubro, o Palmeiras não trabalha com a ideia de enxugar gastos em 2027, último ano de sua gestão, e vai buscar recursos para repor a saída da Sportingbet.

Conforme Leila, o clube vai se adaptar à nova legislação, sem bets, e pode ter um novo patrocinador capaz de fazer um aporte tão grande vultoso quanto era o da Sportingbet, que pagava R$ 100 milhões fixos anualmente - com variáveis, o valor poderia alcançar R$ 170 milhões por ano.

"A gente vai conseguir repor esses recursos porque os recursos que o Palmeiras tinha com a bet era normal, nada exorbitante. Era um patrocínio importante, mas não tenho dúvidas de que nosso pessoal vai conseguir repor", afirmou a presidente em resposta ao questionamento da reportagem.

Dona do terceiro maior contrato de patrocínio da Série A, a Sportingbet pagou ao Palmeiras R$ 120 milhões em 2025, considerando o aporte fixo e os bônus por metas alcançadas.

O patrocínio da casa de aposta representou 6,9% da arrecadação anual do Palmeiras em 2025. O clube teve R$ 1,7 bilhão de receita bruta no ano passado, o maior valor de sua história.

"Mudou a legislação, acabaram as bets, o problema é de todos os clubes. A gente vai ter que se adaptar", declarou a dirigente.

Leila falou com a imprensa depois de participar do Summit CBF, evento de negócios realizado pela confederação em um hotel em São Paulo. A empresária foi a palestrante que gerou mais interesse no evento. Seu painel teve longas filas. Muitos pediram fotos para a dirigente.

Ela foi convidada para falar em um painel sobre gestão no qual defendeu o modelo das SAFs, embora ele não tenha sido aplicado no Palmeiras.

"O Palmeiras é um clube equilibrado, não faço loucuras", disse a cartola, antes de admitir, porém, que se for necessário cortar gastos o elenco será afetado.