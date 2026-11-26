Novorizontino troca de nome após fechar com Neymar e time da Kings League

Parceria estratégica com a Furia, organização ligada a Neymar, redefine a marca do time paulista para a próxima temporada.

O Grêmio Novorizontino, que vai disputar a elite do Brasileirão em 2027, anunciou nesta quinta-feira, 26, a mudança de nome para Furia Novorizontino. A alteração se dá partir de uma parceria com a Furia, organização de eSports que tem sua marca estampada também na Kings League, no time de Neymar

O nome deve ser utilizado já no Campeonato Paulista do ano que vem, no qual o time de Novo Horizonte estreia na Neo Química Arena, em São Paulo, contra o Corinthians. A partida está marcada para o dia 10 janeiro.

"Construímos a FURIA acreditando que o Brasil pode competir e vencer no mais alto nível mundial", afirmou André Akkari, CEO da TMG, holding proprietária da FURIA, em comunicado oficial.

"Encontramos no Novorizontino uma equipe que compartilha exatamente essa mentalidade, com uma capacidade de gestão esportiva extraordinária, além de uma cidade apaixonada por futebol", completa.