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Esportes

Novorizontino goleia o Londrina, quebra jejum e sobe para a quarta colocação da Série B

Estadão Conteúdo

26 de julho de 2026 às 21:32

Depois de três derrotas consecutivas - para Operário-PR, Fortaleza e Criciúma -, o Novorizontino reencontrou o caminho da vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo, o time paulista goleou o Londrina por 4 a 1, de virada, no estádio VGD, em Londrina (PR) pela 20ª rodada da competição.

Com gols de Rômulo, Robson, Reidiney e Carlão, o Novorizontino voltou a vencer fora de casa, encerrou a sequência negativa e chegou aos 33 pontos, assumindo a quarta colocação e retornando ao G-4 da Série B.

Já o Londrina amargou a segunda derrota consecutiva - havia sido superado pelo Fortaleza, fora de casa, na rodada anterior - e permaneceu na zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 20 pontos. Além disso, o time paranaense completou um ano sem vencer no estádio VGD. A última vitória em casa aconteceu em julho de 2025, ainda pela Série C.

O Londrina abriu o placar aos 15 minutos com um golaço de Paulinho Moccelin. Heron encontrou o camisa 18 dentro da área, que dominou, driblou Matheus Bianqui e soltou uma pancada de canhota, quase no ângulo, sem chances para o goleiro Jordi.

O Novorizontino respondeu rapidamente e deixou tudo igual aos 20, também com um golaço. Após cruzamento na área, a defesa do Londrina afastou parcialmente, mas a bola sobrou para Rômulo, que acertou um belo chute de primeira no canto do goleiro.

A pressão da equipe paulista deu resultado aos 40 minutos. Rômulo avançou pela direita e cruzou na medida para Robson, que se antecipou à marcação e desviou para o fundo das redes, decretando a virada.

Nos acréscimos, aos 49 minutos, o Novorizontino ampliou. Robson aproveitou uma falha da defesa do Londrina, rolou para Reidiney, que dominou e bateu forte para fechar o placar.

Na segunda etapa, o Londrina voltou pressionando em busca da reação e quase descontou aos 16 minutos, quando William Pottker desviou de cabeça e acertou o travessão. A equipe paranaense seguiu no ataque, mas encontrou dificuldades para superar a defesa do Novorizontino.

Nos minutos finais, o time paulista aproveitou os espaços deixados pelo adversário para transformar a vitória em goleada. Aos 34 minutos, Nicolas Careca puxou um rápido contra-ataque pela direita e cruzou na medida para Carlão, que cabeceou com precisão para marcar o quarto gol e decretar a vitória por 4 a 1. Ainda deu tempo de William Pottker acertar mais uma vez o travessão. Só poderia ter diminuído a goleada.

O Londrina volta a campo na segunda-feira (10), quando enfrenta o Goiás, às 19h30, no Estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 21ª rodada da Série B. Já o Novorizontino recebe o Juventude no domingo (9), às 16h, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, também pela 21ª rodada.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 1 X 4 NOVORIZONTINO

LONDRINA - Maurício Kozlinski; Nino Paraíba, Yago Lincoln, Wallace e Heron (Artur); Tárik (Murilo Chico), Lucas Marques (William Pottker) e João Vitor; Paulinho Moccelin, Vitinho (Rai Nascimento) e Gilberto (Pablo Dyego). Técnico: Rogério Micale

NOVORIZONTINO - Jordi; Alvariño, Eduardo Borck, Patrick e Maykon Jesus; Luís Oyama (Juninho), Titi Ortiz (Nicolas Careca), Matheus Bianqui (Léo Naldi) e Rômulo (Vinicius Paiva); Reidiney e Robson (Carlão). Técnico: Enderson Moreira

GOLS - Paulinho Moccelin, aos 15, Rômulo, aos 20; Robson, aos 40, e Reidiney, aos 49 minutos do primeiro tempo; Carlão, aos 34 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Paulinho Moccelin(Londrina); Alvariño (Novorizontino).

ÁRBITRO - Thaillan Azevedo Gomes (AP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do VGD, em Londrina (PR)

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