‘Nocaute na violência’: Paysandu vence Remo no Re-Pa de boxe no Ver-o-Peso

Na 67ª edição do projeto “Nocaute na Violência”, o Paysandu venceu o Remo no Re-Pa de boxe, realizado na manhã deste sábado (21), na feira do Ver-o-Peso, em Belém. O evento reuniu 20 atletas dos dois clubes, divididos em nove combates, e também contou com uma luta de inclusão social entre dois pugilistas com deficiência.

As lutas foram coordenadas pelos treinadores Zezé do Boxe, também membro da organização do evento, Maizena, pela equipe bicolor, e Ulisses Pereira, pelo lado azulino. O evento também teve a participação de academias de Macapá, Tucuruí e Portel. Ainda na sexta-feira (20) ocorreu a pesagem dos atletas, no mesmo lugar da competição. Os atletas são amadores ou iniciantes ligados a Clube do Remo e Paysandu defendendo seus clubes no ringue.

Luta entre atletas lota Ver-o-Peso < > Thiago Gomes / O Liberal

Vencedor da última partida, Max do Ver o Peso, como é conhecido, disse estar satisfeito com o resultado. Num combate de três rounds, o bicolor saiu vencedor na disputa com Thiago Moraes, que representava o Leão. “Me preparei para isso. Nunca é o suficiente, mas estou contente. Não aceitaríamos que o Papão perdesse nesse duelo”, diz Max, bem humorado.

Oportunidade

O atleta PCD de boxe Rian Kadmo, que participou do evento, destacou a importância da iniciativa para incentivar os participantes a superar limites, conhecer novas possibilidades e ampliar horizontes. Ele também ressaltou a oportunidade de levar essa experiência a diferentes lugares do Brasil e do Pará, deixando uma contribuição por meio do esporte.

“Essa é mais uma porta sendo aberta para nós, pessoas com deficiência, e também para os atletas que vieram participar do evento. Hoje, estamos aqui com o intuito de nocautear a violência e mostrar, por meio da inclusão social, que muitas pessoas que enfrentam a depressão. Viemos mostrar que não somos apenas deficientes, somos eficientes e também representamos a superação”, afirma Rian, que representou o Paysandu em clássico inclusivo contra o Remo.

Rian Kadmo, atleta participante da competição (Thiago Gomes / O Liberal)

O atleta Cláudio Ferreira Pinheiro, que também participou do evento representado o Remo, contou que pratica boxe há dois anos e aprendeu a modalidade com o irmão, que já foi lutador. Ele participou de sua primeira luta no projeto e empatou o confronto com um adversário de 51 anos, com quem já havia competido outras duas vezes. Segundo Cláudio, o convite chegou por meio de um amigo que desenvolve um projeto de inclusão.

"Essa foi a primeira vez que participei de um evento como esse e, apesar da ansiedade antes da luta, quando cheguei aqui foi outra coisa. Ver tantas pessoas participando e outros atletas com deficiência me motivou a voltar em outras edições. O boxe transforma a vida da pessoa. Tem gente que reclama da vida, mas eu tenho uma perna e não reclamo, graças a Deus. Ele me abençoou e hoje estou aqui, participando desse projeto. É uma motivação para outras pessoas também”, diz

Participação cresceu ao longo dos anos

Membro da organização, Zezé do Box informou que o projeto “Nocaute na Violência” começou em 2012, na Praça Batista Campos, em Belém, completando 14 anos de atividades. Segundo ele, a iniciativa vem ampliando a participação de academias de municípios como Macapá, Tucuruí e Portel, além de receber atletas de outras localidades.

"A gente fica feliz em ver torcedores de Remo e Paysandu lado a lado, em clima de confraternização e alegria. Isso é o mais importante para mim: promover a união e acabar com a violência no esporte. A rivalidade fica em cima do ringue. Quando a luta termina, está todo mundo se abraçando. É uma coisa muito boa", comenta.