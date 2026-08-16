Neymar joga bem, Santos vence o Vasco no Rio de Janeiro e deixa a zona de rebaixamento Vasco chega a sete jogos sem vencer no Brasileirão e parte da torcida vaia jogadores em São Januário após a goleada sofrida para o Santos Estadão Conteúdo 16.08.26 18h17 O Santos saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, ao vencer o Vasco por 3 a 0 em São Januário, no Rio, neste domingo. O resultado representa a primeira vitória do time como visitante no torneio, justamente em um confronto direto na briga contra o Z-4. O jogo, apesar de movimentado, ilustrou a situação dos times na tabela. Dos dois lados, as chances apareceram mais por erros do adversário do que por jogadas construídas. Depois de já ter desperdiçado outras chances, Gabigol foi fatal e fez o 17º gol dele na temporada, isolando-se na artilharia santista. Foi o suficiente para que o Vasco se desorganizasse e abrisse o caminho para que o Santos ampliasse, com Willian Arão e Luan Peres. Para o Vasco, já são sete jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Ainda que o Vasco tenha tido mais volume de jogo no primeiro tempo, foi o Santos que mais chegou próximo de abrir o placar. Gabigol e Neymar deixaram a desejar na frente nos primeiros 45 minutos e contribuíram para o 0 a 0 até o intervalo. O camisa 9, após ter feito seu 100º gol pelo Santos no meio da semana, poderia ter chegado ao 101º quando recebeu de Barreal e ficou cara a cara com Léo Jardim. O chute foi fraco e saiu longe da goleira. Gabigol teve nova chance em cruzamento vindo da esquerda, mas cabeceou mal. Depois, Neymar, que já havia finalizado mal antes, ensaiou arrancada para cima da defesa vascaína aberta. Robert Renan se recuperou com bonito desarme de carrinho. A bola mais próxima de entrar foi de Caballero. Léo Jardim afastou escanteio cobrado por Neymar, e o paraguaio cabeceou por cima do arqueiro, acertando o travessão. Somente após o intervalo o Vasco de fato assustou. Paulo Henrique fez cruzamento rasteiro e encontrou Tchê Tchê, já dentro da área. O meia limpou e bateu, buscando o ângulo, mas a bola subiu demais. O Santos tentou mudar o jogo com as trocas. Aceitando jogar em bloco baixo, o time contou com entradas de Rony e Rollheiser para escapadas em velocidade. O Vasco continuou com as chances mais trabalhadas, mas a eficácia dos santistas foi maior. Aos 22 minutos, Rony inverteu para Rollheiser. De cabeça, o argentino enfiou para Gabigol. O camisa 9, então, teve um lance parecido ao que havia perdido no primeiro. Agora, de canhota, ele não desperdiçou. Atrás no placar, o Vasco ficou desestabilizado. O time, que até então tinha mais refino, viu-se desorganizado em campo e cedeu ainda mais espaços para o adversário. Foi nesse cenário que o time paulista ampliou, aos 31 minutos. Neymar cobrou falta, levantando na área. Léo Jardim saiu mal para tentar afastar e jogou a bola no peito de Willian Arão. Atuando como zagueiro, o jogador marcou pelo segundo jogo consecutivo para ampliar o placar. Aos 35, parecia replay, mas era o terceiro gol santista. Neymar cobrou falta, desta vez, direto para o gol. Léo Jardim espalmou para o meio da área, onde Luan Peres apareceu para bater forte. Parte da torcida vascaína já deixava São Januário, que vaiava o time mandante. A partir de então, bastou que o Santos administrasse a vantagem. Léo Jardim acabou como o principal alvo das vaias dos torcedores do Vasco, cena rara em São Januário, onde o goleiro é visto com certa idolatria. O Santos agora viaja ao Equador, onde vai enfrentar o Macará, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Um empate basta após a vitória por 2 a 1 na Vila Belmiro. Já o Vasco precisa confirmar a vaga no Paraguai, depois de ter empatado sem gols com o Olimpia no Rio. FICHA TÉCNICA VASCO 0 X 3 SANTOS VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (Puma Rodríguez); Jair (Santi Sosa), Tchê Tchê (Nuno Moreira) e Thiago Mendes; Facundo Colidio (Marino Hinestroza), Claudio Spinelli (David) e Andrés Gomez. Técnico: Pedro Emanuel. SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Willian Arão, Luan Peres e Escobar; Christian Oliva (Gustavo Henrique), João Schmidt (João Ananias) e Barreal (Rony); Neymar, Gabigol (Thaciano) e Caballero (Rollheiser). Técnico: Cuca. GOLS - Gabigol, aos 22, e Willian Arão, aos 31, e Luan Peres, aos 35 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Robert Renan e Paulo Henrique; João Paulo. ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR). PÚBLICO - 20.430 presentes. RENDA - R$ 771.718,00. LOCAL - São Januário, no Rio (RJ). 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