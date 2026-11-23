Neymar e Gabigol lideram Santos contra Grêmio em duelo de opostos no Brasileirão

O Santos chega ao confronto com 50 pontos. A equipe de Cuca venceu o Coritiba por 1 a 0 na última rodada

Neymar, Gabigol e Philippe Coutinho de um lado. Renato Gaúcho e um Grêmio pressionado pela luta contra o rebaixamento do outro. Santos e Grêmio se enfrentam nesta segunda-feira (23), às 21h, no Morumbis, em São Paulo, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, em uma partida que reúne personagens conhecidos do futebol nacional e objetivos bastante diferentes nesta reta final de temporada. Enquanto o Peixe tenta se aproximar de uma vaga na Libertadores, o Tricolor Gaúcho precisa pontuar para deixar a zona de rebaixamento.

O Santos chega ao confronto com 50 pontos. A equipe de Cuca venceu o Coritiba por 1 a 0 na última rodada, fora de casa, e recuperou o fôlego depois de três partidas sem vitória. O resultado também aumentou a expectativa em torno de seu setor ofensivo, que conta com jogadores de grande repercussão nacional.

O Grêmio, por sua vez, ocupa a 18ª posição, com 38 pontos, dois atrás do Corinthians. Restando apenas três rodadas, o time de Renato Gaúcho precisa de pelo menos duas vitórias para alcançar a pontuação que considera necessária para escapar da queda. O duelo em São Paulo abre uma sequência de decisões para os gaúchos.

O confronto será disputado no Morumbis, e não na Vila Belmiro, por uma decisão estratégica da diretoria santista. O clube aproveitou as obras de modernização do estádio em Santos para levar uma partida da reta final do Brasileirão à capital paulista, buscando aproximar a equipe dos torcedores da região metropolitana e ampliar a arrecadação com bilheteria. A mudança também foi facilitada pela disponibilidade do estádio são-paulino, já que o São Paulo jogará fora de casa na mesma rodada, contra o Botafogo

NEYMAR VOLTA A SER PROTAGONISTA NO SANTOS A presença de Neymar é um dos principais atrativos do confronto. O camisa 10 voltou a atuar diante do Coritiba, após ficar fora por suspensão, e deve novamente comandar o setor ofensivo santista. O atacante participou da jogada que terminou no gol de Gabigol e disputou os 90 minutos da partida.

Apesar dos problemas físicos e das ausências ao longo da temporada, Neymar continua sendo uma das principais referências do elenco. No Brasileirão, soma oito gols e três assistências em 16 partidas disputadas. O técnico Cuca, inclusive, destacou recentemente a importância de uma sequência de treinamentos para que o jogador consiga apresentar seu melhor futebol.

Outro dado interessante envolve o retrospecto contra o Grêmio. Neymar não enfrenta o Tricolor desde setembro de 2012, quando ainda iniciava sua trajetória no futebol profissional. Em seis confrontos disputados contra os gaúchos, nunca foi derrotado: são quatro vitórias, dois empates e dois gols marcados.

Ao lado dele, Gabigol também chega em evidência. O atacante marcou o gol da vitória sobre o Coritiba e alcançou 16 gols no Campeonato Brasileiro, ocupando a terceira posição na artilharia da competição, atrás apenas de Kevin Viveros e Pedro.

A expectativa é de que Cuca mantenha o trio ofensivo com Neymar, Everton Cebolinha e Gabigol, além de Philippe Coutinho na articulação.

O treinador, entretanto, terá uma ausência confirmada no meio-campo. Gustavinho recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão. Gabriel Bontempo, que estava com a Seleção Brasileira na última Data Fifa, voltou a ficar à disposição e deve aparecer entre os titulares. Lucas Veríssimo, Gabriel Brazão e Barreal estão entre os problemas médicos do elenco.

GRÊMIO DE RENATO GAÚCHO VIVE DECISÃO CONTRA O REBAIXAMENTO Do outro lado, Renato Gaúcho tenta evitar que o Grêmio termine a temporada com uma queda para a Série B. O treinador assumiu a responsabilidade de conduzir a recuperação da equipe e sabe que os próximos compromissos serão determinantes para o futuro do clube.

Após o empate contra o Bahia, Renato deixou clara a conta que considera necessária para garantir a permanência. Segundo o treinador, o Grêmio precisa conquistar pelo menos seis dos nove pontos que ainda disputará no Brasileirão.

A sequência começa justamente contra o Santos, fora de casa. Depois, o time gaúcho enfrenta o Corinthians, novamente em São Paulo, e encerra sua participação na competição diante do Mirassol, na Arena do Grêmio.

Para o compromisso no Morumbis, Renato terá duas baixas confirmadas por suspensão: o lateral João Pedro e o atacante Enamorado receberam o terceiro cartão amarelo contra o Bahia. Em compensação, Villasanti e Kannemann voltam a ficar disponíveis.

O centroavante Carlos Vinícius é dúvida depois de deixar a última partida com dores na coxa direita. Caso não tenha condições de atuar, Braithwaite aparece como uma das alternativas. A tendência é que o treinador mantenha a estrutura com três zagueiros e utilize a velocidade de Amuzu e Pavón pelos lados.

FICHA TÉCNICA

SANTOS x GRÊMIO

SANTOS: Diógenes; Rodinei, João Alencar, Willian Arão e Luan Peres; Arthur, Gabriel Bontempo e Neymar; Philippe Coutinho, Everton Cebolinha e Gabigol. Técnico: Cuca.

GRÊMIO: Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Wallace, Balbuena e Marlon; Villasanti e Noriega; Amuzu, Pavón e Braithwaite. Técnico: Renato Gaúcho.

ÁRBITRO: Ramon Abatti Abel (SC).

DATA: 23/11 (Segunda-feira)

HORÁRIO: 21h