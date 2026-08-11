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Neymar e elenco do Santos têm reunião com organizada no CT: 'Compromisso com torcedor'

Estadão Conteúdo

Os jogadores do Santos tiveram uma reunião com integrantes da organizada Torcida Jovem na noite desta segunda-feira, com o objetivo de tentar entender o momento complicado que o clube atravessa na temporada. Neymar, estrela da equipe, também esteve presente no encontro.

O objetivo da conversa, que teve um tom pacífico, foi tentar entender e achar soluções para tirar o clube da situação ruim no Campeonato Brasileiro. O time, que acumulou mais uma derrota no Nacional ao ser superado na Vila Belmiro pelo Athletico-PR, ocupa a 17ª posição com 22 pontos e está na zona do rebaixamento.

Em nota divulgada nas redes sociais, a uniformizada afirmou que a postura esperada dos atletas em campo é a de "compromisso com o torcedor", parabenizou o elenco pelo "papo reto", mas ressaltou que nomes importantes como o técnico Cuca, o presidente Marcelo Teixeira (estava em viagem para o sorteio da Copa do Brasil) e o diretor Alexandre Mattos não estiveram presentes.

Os jogadores assumiram o baixo rendimento da equipe. A nota informa ainda que nos próximos dias "será realizada uma reunião com a presidência e a diretoria para esclarecer dúvidas levantadas com a conversa". Problemas como parte tática, relação entre diretoria e jogadores, falta de força nos bastidores e falta de ações para transformar a Vila em alçapão foram alguns dos problemas elencados pelos jogadores.

Ainda segundo a torcida, ficou decidido, em acordo entre eles e os atletas, "que ninguém além da comissão técnica, jogadores e membros da diretoria terão acesso ao CT Rei Pelé, viagens e vestiários nos jogos dentro e fora de casa."

O Santos volta a campo neste meio de semana e por uma vaga às quartas de final da Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira, o time recebe o Macará, do Equador, na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das fase de oitavas do torneio.

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