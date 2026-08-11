Neymar e elenco do Santos têm reunião com organizada no CT: 'Compromisso com torcedor' Estadão Conteúdo 11.08.26 15h22 Os jogadores do Santos tiveram uma reunião com integrantes da organizada Torcida Jovem na noite desta segunda-feira, com o objetivo de tentar entender o momento complicado que o clube atravessa na temporada. Neymar, estrela da equipe, também esteve presente no encontro. O objetivo da conversa, que teve um tom pacífico, foi tentar entender e achar soluções para tirar o clube da situação ruim no Campeonato Brasileiro. O time, que acumulou mais uma derrota no Nacional ao ser superado na Vila Belmiro pelo Athletico-PR, ocupa a 17ª posição com 22 pontos e está na zona do rebaixamento. Em nota divulgada nas redes sociais, a uniformizada afirmou que a postura esperada dos atletas em campo é a de "compromisso com o torcedor", parabenizou o elenco pelo "papo reto", mas ressaltou que nomes importantes como o técnico Cuca, o presidente Marcelo Teixeira (estava em viagem para o sorteio da Copa do Brasil) e o diretor Alexandre Mattos não estiveram presentes. Os jogadores assumiram o baixo rendimento da equipe. A nota informa ainda que nos próximos dias "será realizada uma reunião com a presidência e a diretoria para esclarecer dúvidas levantadas com a conversa". Problemas como parte tática, relação entre diretoria e jogadores, falta de força nos bastidores e falta de ações para transformar a Vila em alçapão foram alguns dos problemas elencados pelos jogadores. Ainda segundo a torcida, ficou decidido, em acordo entre eles e os atletas, "que ninguém além da comissão técnica, jogadores e membros da diretoria terão acesso ao CT Rei Pelé, viagens e vestiários nos jogos dentro e fora de casa." O Santos volta a campo neste meio de semana e por uma vaga às quartas de final da Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira, o time recebe o Macará, do Equador, na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das fase de oitavas do torneio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos FC Organizada reunião COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Vitória do Paysandu sobre o Confiança-SE foi a oitava de virada nesta temporada; veja a lista Das viradas, seis aconteceram na Curuzu e duas fora de Belém. 11.08.26 18h03 Futebol Marlon é aguardado em Belém para concluir negociação com o Remo Lateral esquerdo de 32 anos estava no Cuiabá e deve assinar em definitivo com o Leão 11.08.26 16h54 MMA Sport Club Paraense Igor "The Golden Boy" disputa cinturão no Bison Kombat 09 em São Paulo 11.08.26 14h05 Carlos Ferreira Virada explosiva e Papão no G8 11.08.26 14h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES fim da novela Por que Corinthians desistiu de renovar com Memphis mesmo após jogador aceitar redução salarial Lideranças influentes do clube e pessoas próximas a Stabile deixaram claro ao cartola que "largariam a mão" do presidente caso a renovação com o jogador fosse concretizada 11.08.26 20h57 Futebol Ministro da Saúde viraliza nas redes ao correr pelas ruas com camisa do Remo Alexandre Padilha publicou vídeo durante corrida e apareceu usando a camisa azulina; cena repercutiu entre torcedores do Leão 11.08.26 20h15 Futebol e mercado Cafu participa da abertura da SuperNorte e fala sobre liderança e alta performance em Belém Pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira será atração do evento nesta quarta-feira e abordará experiências do futebol aplicadas ao ambiente profissional 11.08.26 21h47 futebol Memphis se diz decepcionado com o Corinthians e projeta cobrança: 'Não deixarei sem sanção' O jogador ainda projeta cobrar o Corinthians 11.08.26 21h47