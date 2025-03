Neuer volta a sentir lesão na panturrilha e vai desfalcar Bayern

O goleiro Manuel Neuer, que havia voltado aos treinos com bola no Bayern após uma lesão muscular na panturrilha no início de março, terá que fazer uma nova pausa, anunciou o clube de Munique num comunicado divulgado para a imprensa neste sábado (22).

O capitão do Bayern machucou a panturrilha direita ao comemorar um gol no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Bayer Leverkusen (5-0 para o gigante bávaro no placar agregado).

Há uma semana, ele havia voltado aos treinos na Säbener Strasse, sede do Bayern, primeiro retomando as corridas no dia 14 de março e depois treinando com bola desde quarta-feira.

"Ele terá que fazer uma pausa nos treinos por causa de uma reação no músculo da panturrilha", explicou o Bayern neste sábado.

Para compensar a sua ausência, o treinador do Bayern, Vincent Kompany, recorreu ao jovem Jonas Urbig, de 21 anos. Mantido na seleção alemã sub-21, Urbig machucou o pé no início da semana e deixou a concentração para receber tratamento em Munique.

Kompany pode ainda contar com o goleiro da seleção israelense Daniel Peretz, que também se recupera de de uma lesão, em seu caso renal, e com Sven Ulreich.

O time de Munique está seis pontos à frente do Bayer Leverkusen faltando oito rodadas para o final da Bundesliga e vai enfrentar St. Pauli e Augsburg antes de encarar a Inter de Milão nas quartas de final da Liga dos Campeões (ida em Munique em 8 de abril e volta em Milão oito dias depois).