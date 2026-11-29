Neuer reitera desejo de se aposentar ao final da temporada: Meu tempo vai chegar ao fim

*O goleiro Manuel Neuer voltou a falar neste domingo (29) que pode se aposentar do futebol ao final da temporada, após 21 anos atuando profissionalmente. A declaração foi dada durante uma visita a um tradicional fã-clube do Bayern de Munique e a informação foi confirmada pelo portal Sky Sport da Alemanha.

Aos 40 anos, o alemão está lesionado desde o início do mês e só deve retornar aos gramados em janeiro. Antes de entrar no departamento médico, o camisa 1 acumulou algumas falhas na temporada e a sequência como titular na equipe era questionada pela imprensa local.

"Eu assumo que o meu tempo aqui vai chegar ao fim deste verão. Por enquanto, estou apenas tentando aproveitar o tempo que me resta. Vou aproveitar os próximos seis meses, assim que estiver em forma novamente".

O contrato com o Bayern de Munique vai até o final de junho e o próprio jogador indicou em outras oportunidades que poderia encerrar a carreira. Ele também destacou que tinha a intenção de pendurar as chuteiras no final da última temporada, mas decidiu postergar a decisão.

"Eu tinha 85% de certeza de que me aposentaria na última temporada, mas temos um time fantástico. O ambiente nunca esteve tão bom quanto agora, inclusive com a comissão técnica e com todo o time, é simplesmente divertido. Temos uma energia muito boa na equipe".