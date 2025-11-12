NBA anuncia mudanças no formato do All-Star Game; veja quais

A National Basketball Association (NBA) e a National Basketball Players Association (NBPA) anunciaram algumas alterações para a edição de 2026 do All-Star Games. A atração, que terá como palco o Intuit Dome, casa do Los Angeles Clippers, vai apresentar um formato com novidades. O evento terá três equipes, sendo duas dos Estados Unidos e uma outra de jogadores internacionais (conhecida como Equipe Mundo). Os times vão se enfrentar em disputas compostas por 12 minutos cada. Nesta nova roupagem, cada elenco vai ser formado por oito atletas. O comissário da liga poderá, ainda, convocar nomes extras no caso de o número mínimo não ser alcançado.

Como nos anos anteriores, 24 jogadores do NBA All-Star (12 de cada conferência) serão selecionados da seguinte forma: os cinco jogadores titulares de cada conferência serão escolhidos pelos fãs (50% dos votos), jogadores da NBA (25%) e um painel de mídia (25%). Já os sete reservas de cada conferência serão escolhidos pelos técnicos da NBA.

No torneio de todos contra todos, o Time A enfrentará o Time B no "Jogo 1". O vencedor enfrentará o Time C no Jogo 2, e o conjunto perdedor do "Jogo 1" enfrentará o Time C no "Jogo 3". As duas melhores equipes se enfrentam na final para saber quem será o campeão. No caso de igualdade entre as três formações (todas com uma vitória e uma derrota), o desempate será o saldo de pontos nos dois jogos da fase de grupos

No All-Star Games de 2025, o formato utilizado contava com quatro times e foi alvo de críticas pelo ritmo lento dos jogos. Diante deste cenário, a organização buscou novidades para despertar um maior interesse do público para o All-Star Game de 2026.

O jogo das estrelas de 2026 será realizado em 15 de fevereiro (um domingo) e a NBC apresentará o evento anual de meio de temporada.