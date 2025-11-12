NBA anuncia mudanças no formato do All-Star Game; veja quais No All-Star Games de 2025, o formato utilizado contava com quatro times e foi alvo de críticas pelo ritmo lento dos jogos Estadão Conteúdo 12.11.25 10h03 A National Basketball Association (NBA) e a National Basketball Players Association (NBPA) anunciaram algumas alterações para a edição de 2026 do All-Star Games. A atração, que terá como palco o Intuit Dome, casa do Los Angeles Clippers, vai apresentar um formato com novidades. O evento terá três equipes, sendo duas dos Estados Unidos e uma outra de jogadores internacionais (conhecida como Equipe Mundo). Os times vão se enfrentar em disputas compostas por 12 minutos cada. Nesta nova roupagem, cada elenco vai ser formado por oito atletas. O comissário da liga poderá, ainda, convocar nomes extras no caso de o número mínimo não ser alcançado. Como nos anos anteriores, 24 jogadores do NBA All-Star (12 de cada conferência) serão selecionados da seguinte forma: os cinco jogadores titulares de cada conferência serão escolhidos pelos fãs (50% dos votos), jogadores da NBA (25%) e um painel de mídia (25%). Já os sete reservas de cada conferência serão escolhidos pelos técnicos da NBA. No torneio de todos contra todos, o Time A enfrentará o Time B no "Jogo 1". O vencedor enfrentará o Time C no Jogo 2, e o conjunto perdedor do "Jogo 1" enfrentará o Time C no "Jogo 3". As duas melhores equipes se enfrentam na final para saber quem será o campeão. No caso de igualdade entre as três formações (todas com uma vitória e uma derrota), o desempate será o saldo de pontos nos dois jogos da fase de grupos No All-Star Games de 2025, o formato utilizado contava com quatro times e foi alvo de críticas pelo ritmo lento dos jogos. Diante deste cenário, a organização buscou novidades para despertar um maior interesse do público para o All-Star Game de 2026. O jogo das estrelas de 2026 será realizado em 15 de fevereiro (um domingo) e a NBC apresentará o evento anual de meio de temporada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA All Star Games mudanças formato COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES copa do brasil Paysandu perde para o América-MG no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20 Papão é superado por 1 a 0 em Belo Horizonte e precisa vencer por dois gols de diferença na partida de volta para avançar à semifinal 12.11.25 18h00 FUTEBOL Remo poderá ter dois retornos e um desfalque para o jogo decisivo contra o Avaí Técnico Guto Ferreira ganhou duas opções para o jogo e poderá perder o lateral-direiro 12.11.25 17h03 série b Artilheiro da Série B, Pedro Rocha vê vantagem ameaçada por atacante da Ferroviária Sem marcar há três jogos, camisa 32 do Remo lidera com 14 gols, mas sente a aproximação de Carlão, que tem 13 e vive grande fase 12.11.25 16h30 FUTEBOL Avaí libera entrada de torcedores acompanhantes aos sócios para jogo contra o Remo pela Série B Sócios do clube catarinense poderão levar até três acompanhantes totalmente grátis para o confronto contra o Leão Azul 12.11.25 15h54 MAIS LIDAS EM ESPORTES CONTAGEM REGRESSIVA Vencer o Avaí já garante o acesso do Remo no sábado (15)? Entenda o que é preciso! Time azulino está na terceira posição da tabela e poder retornar à elite do futebol brasileiro após 32 anos já na próxima rodada 11.11.25 11h34 RIVALIDADE Torcida do Avaí pede para time entregar jogo ao Remo para prejudicar rivais catarinenses na Série B Torcedores do Avaí torcem contra o próprio time para prejudicar o Criciúma e a Chapecoense, grandes rivais estaduais 11.11.25 16h11 LEÃO CURTIU Em crise, Avaí deve usar garotos da base contra o Remo Crise no clube catarinense anima o Leão, que pode garantir o acesso à Série A diante de um adversário desmobilizado e cheio de problemas internos 11.11.25 21h11 Futebol UFMG aponta maior probabilidade de empate e favoritismo do Remo contra o Avaí O jogo decisivo põe frente a frente dois times em situações distintas: o Remo quer o acesso e o Leão da Ilha só quer a permanência na Segundona 11.11.25 17h52