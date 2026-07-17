Não deu! Ederson renova com a Atalanta após frustrada negociação com o Manchester United Volante da Seleção Brasileira teve acordo com clube inglês frustrado e agora seguirá como pilar do elenco comandado por Maurizio Sarri, em Bérgamo Estadão Conteúdo 17.07.26 16h23 Éderson, da Atalanta, foi convocado para substituir Wesley na Seleção (Instagram @ederson99) A permanência de Ederson na Atalanta foi confirmada. Depois de ter a transferência para o Manchester United cancelada na reta final, o volante brasileiro acertou a renovação de contrato com o clube italiano e seguirá como uma das principais peças do elenco comandado por Maurizio Sarri na temporada 2026/27. O acordo entre Atalanta e Manchester United chegou a ser encaminhado nas últimas semanas, com os clubes alinhando uma operação de cerca de 38 milhões de libras (aproximadamente R$ 260 milhões). No entanto, a negociação foi encerrada após os exames médicos realizados na Inglaterra apontarem uma preocupação em relação ao joelho do meio-campista. Segundo o jornal inglês The Times, o departamento médico do United identificou um problema que já havia afetado Ederson durante a última temporada. Diante do risco de uma contratação de alto valor, a diretoria do clube inglês optou por desistir da transferência antes da assinatura do contrato. Com o fim das negociações, a Atalanta mudou os planos. Em vez de buscar um novo destino para o brasileiro, a diretoria acelerou as conversas para ampliar o vínculo do jogador, considerado um dos pilares do meio-campo da equipe. O novo acordo garante a permanência de Ederson em Bérgamo. Aos 26 anos, Ederson vive um dos melhores momentos da carreira. Na última temporada, disputou 41 partidas pela Atalanta, marcou três gols e distribuiu duas assistências, consolidando-se como um dos principais volantes do Campeonato Italiano. Revelado pelo Cruzeiro, o meio-campista também passou pelo Corinthians antes de ganhar destaque nacional durante empréstimo ao Fortaleza, em 2021. Depois, foi negociado com a Salernitana e, em seguida, contratado pela Atalanta, onde se firmou entre os principais jogadores do elenco. O bom desempenho na Itália também levou Ederson à seleção brasileira. O volante integrou o grupo de Carlo Ancelotti na Copa do Mundo de 2026 após ser convocado para substituir o lateral-direito Wesley, cortado por lesão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Atalanta Ederson COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Em jogo-treino com o Ituano-SP, Remo reencontra técnico e atacante que foi campeão pelo Leão Leão fara seu segundo e último teste antes de enfrentar o Corinthians-SP, no retorno da Série A 17.07.26 16h16 mais esportes Trilha Cicloturística do Marajó reúne ciclistas e movimenta o turismo na região Pedal está na quinta edição e conta com mais de mil inscritos 17.07.26 12h36 futebol Zagueiro do Remo reencontra o Corinthians em duelo pelo Brasileirão Marllon teve três passagens pelo Corinthians; última foi em 2020 17.07.26 12h30 MMA Sport Club Ultra BNF XV, Felipe Jordan vence Daniel Pesão e agita a Ilha do Marajó 17.07.26 11h42 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Em jogo-treino com o Ituano-SP, Remo reencontra técnico e atacante que foi campeão pelo Leão Leão fara seu segundo e último teste antes de enfrentar o Corinthians-SP, no retorno da Série A 17.07.26 16h16 Brasil perde para a Polônia e fica perto da eliminação na Liga das Nações Masculina de Vôlei 18.07.26 0h01 Futebol Ítalo mira acesso, evita clima do Amazonas e reforça desejo de seguir no Paysandu Artilheiro bicolor destaca importância da vitória sobre o Guarani, projeta duelo pela Série C e afirma que quer permanecer na Curuzu para 'fechar o ano com chave de ouro' 17.07.26 20h06 Futebol Corinthians pode ganhar reforços, mas ainda terá baixa importante contra o Remo Hugo, Vitinho e Gustavo Henrique avançam na recuperação e podem ampliar opções de Fernando Diniz; Rodrigo Garro cumpre suspensão na Neo Química Arena 17.07.26 19h42