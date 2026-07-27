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Namorada de zagueiro da Argentina revela presente dado por Messi aos jogadores durante a Copa

Detalhe da convivência dos jogadores e gesto do capitão foram expostos em vídeo publicado nas redes sociais

Estadão Conteúdo

27 de julho de 2026 às 12:06

Lionel Messi

Lionel Messi ( Foto: Tarso Sarraf / O Liberal )

A namorada do zagueiro Marcos Senesi, Kelci-Rose Bowers, revelou nas redes sociais um presente especial. Lionel Messi entregou kits de mate personalizados aos jogadores da seleção argentina durante a Copa do Mundo.

O defensor Senesi levou o kit para casa após a competição. A inglesa Kelci-Rose, então, mostrou o item em um vídeo publicado, detalhando o mimo.

Nas imagens, Kelci aparece com uma bolsa marrom. Ela é personalizada com o nome de Senesi, o escudo da Associação Argentina de Futebol e uma imagem do troféu da Copa do Mundo.

Detalhes do presente de Messi

Dentro da bolsa estavam uma cuia, um pacote de erva-mate, um canudo metálico e um recipiente térmico dourado. Este recipiente possuía referências à identidade de Messi, indicando a origem do presente.

Kelci-Rose contou em seu vídeo: "Tenho que mostrar uma coisa muito legal para vocês. Marcos trouxe esta bolsa da concentração. Ela também tem o nome dele. Este é o conjunto de mate dele. Messi deu este presente a todos os jogadores", afirmou.

Segundo a namorada do zagueiro, Senesi pediu que o presente fosse guardado com cuidado e levado para Miami.

União na seleção e a tradição do mate

A revelação acabou expondo um detalhe da convivência entre os jogadores. Também mostrou um gesto do capitão com os companheiros durante a campanha da Argentina no Mundial.

O mate é um elemento tradicional da cultura argentina. Ele costuma fazer parte da rotina dos jogadores, especialmente em momentos de concentração e união. Kelci-Rose, que também jogou futebol, acompanhou a trajetória da seleção durante a competição e apareceu usando a camisa argentina em diferentes momentos.

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