Mourinho inaugura apresentações a portas fechadas no Real Madrid: 'Estou voltando para casa' Além de Mourinho, outros seis nomes chegaram para reforçar o elenco Estadão Conteúdo 18.08.26 11h41 O português José Mourinho deu início a um novo formato de cerimônia que o Real Madrid pretende utilizar a partir de agora ao ser apresentado oficialmente como treinador da equipe em um evento realizado a portas fechadas. O ato foi acompanhado por meio de imagens transmitidas pelo canal oficial do clube. Acompanhado do presidente Florentino Pérez, o novo comandante apareceu assinando o contrato e posando com uma camisa personalizada. "Estou voltando para casa", declarou o técnico que tem a missão de reconduzir o gigante espanhol ao caminho dos títulos. Esta nova ideia de apresentação é a primeira a ser realizada neste verão europeu. Além de Mourinho, outros seis nomes chegaram para reforçar o elenco e todos seguirão o formato de cerimônia realizada sem a presença de torcedores e imprensa. A ideia agora é que apenas dirigentes e pessoas próximas aos atletas estejam presentes. A primeira coletiva do treinador português como técnico do Real Madrid já tem data agendada. Ele vai conversar com a imprensa nesta sexta-feira, na preparação da equipe merengue para a estreia no Campeonato Espanhol neste sábado, diante do Espanyol, em Barcelona. O treinador, que assinou vínculo de três temporadas, comentou sobre a sua chegada e disse ser um torcedor do clube desde a sua última passagem pelo clube, que ocorreu entre os anos de 2010 e 2013. "A primeira vez que cheguei aqui foi o ápice da minha carreira profissional, mas agora, além disso, há o aspecto pessoal e emocional. Então, eu acredito que esta etapa seja ainda mais especial do que a primeira", afirmou. "Sinto que esta é uma missão, algo que transcende as palavras. Estou aqui para ajudar a todos e a evoluir e criar uma cultura de trabalho árduo, responsabilidade e ambição. O que posso dizer aos torcedores é que sou um de vocês, sempre fui desde que saí", completou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Real Madrid Mourinho apresentação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu possui uma das piores defesas da Série C e é o único clube no G8 com saldo negativo Equipe alviceleste é a segunda pior defesa da Terceira Divisão e sinal de alerta foi ligado na Curuzu 18.08.26 14h06 Futebol Paysandu: Marcinho faz exames para diagnosticar lesão sofrida contra a Ferroviária-SP Jogador foi substituído ainda no primeiro tempo, mais precisamente aos 34 minutos, quando sentiu a panturrilha 18.08.26 13h41 FUTEBOL Técnico do Inter lamenta empate com o Remo e diz: 'um golpe muito duro' Colorado vencia por 1 a 0 até o último lance e segue na luta contra o rebaixamento 18.08.26 11h30 Futebol Torcidas: Remo arrecada seis vezes mais que o Paysandu no Brasileirão; veja números Fenômeno Azul possui larga vantagem diante de seu rival tanto em arrecadação, quanto ao número de torcedores por partida 18.08.26 10h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Pedro Henrique: 18 cartões em 29 jogos antes da maior venda da história do Paysandu Volante de 18 anos recebeu 18 amarelos e dois vermelhos na temporada e seguirá no Papão até o fim da Série C antes de se transferir para o Flamengo 18.08.26 16h59 São Paulo reencontra caminho da vitória contra Bolívar e pega Boca nas quartas da Sul-Americana 18.08.26 23h41 Futebol Comentarista da SporTV elogia postura do Remo e destaca trabalho de Léo Condé Após o empate contra o Colorado no Beira-Rio, Gilmar Ferreira afirmou que Leão não se intimidou e valorizou desempenho técnico da equipe 18.08.26 16h00 Futebol Levantamento aponta pós-Copa ruim do Remo; confira os números Equipe azulina figura na 'zona de rebaixamento' em ranking com os 20 clubes do Brasileirão 18.08.26 20h35