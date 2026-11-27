O ex-atacante Juary, ídolo do Santos e integrante da geração conhecida como “Meninos da Vila”, morreu nesta quinta-feira (26), aos 67 anos. A informação foi divulgada pelo próprio clube nas redes sociais.
“É com muito pesar que o Santos Futebol Clube informa o falecimento do nosso ídolo Juary. O craque nos deixou na noite desta quinta-feira, aos 67 anos”, publicou o Santos.
Juary marcou 101 gols em 229 partidas com a camisa alvinegra e fez parte do elenco campeão paulista de 1978. Naquela geração, também estavam jogadores como Toninho Vieira, Claudinho, Nilton Batata, Pita e João Paulo.
O atacante construiu uma história marcante em clássicos contra São Paulo e Palmeiras, com diversos gols diante dos rivais. Curiosamente, não conseguiu marcar contra o Corinthians durante sua passagem pelo Santos.
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Juary também brilhou no futebol europeu
Depois de se destacar no futebol brasileiro, Juary construiu carreira na Europa. Entre 1980 e 1982, defendeu o Avellino, da Itália. Em seguida, passou por Internazionale de Milão, Ascoli e Cremonese, antes de chegar ao Porto, de Portugal, em 1985.
Foi no clube português que viveu um dos momentos mais importantes da carreira. Juary conquistou a Liga dos Campeões da Europa na temporada 1986/1987 e marcou um dos gols da vitória por 2 a 1 sobre o Bayern de Munique, na final.
Após encerrar a carreira como jogador, voltou a trabalhar nas categorias de base do Santos e continuou participando de eventos e atividades do clube. Em nota, o time destacou o carinho e a identificação do ex-atacante com a torcida.
“Sentiremos muita saudade deste personagem tão único da nossa história. Desejamos muita força aos familiares, amigos e aos milhões de fãs que a lenda alvinegra conquistou ao longo de sua carreira”, declarou o Santos.