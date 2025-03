Morre aos 71 anos ex-jogador da NBA e ídolo do Bucks, Junior Bridgeman

O ex-jogador da NBA e ídolo do Milwaukee Bucks, Ulysses Lee Bridgeman, conhecido como Junior Bridgeman, morreu aos 71 anos na última terça-feira (11). Segundo relatos, ele sofreu uma emergência médica durante um evento de arrecadação de fundos no Galt House Hotel em Louisville, Kentucky, e morreu posteriormente. Embora a causa oficial da morte não tenha sido divulgada, há indícios de que ele possa ter sofrido um ataque cardíaco.

Junior, nascido em East Chicago, Indiana, foi selecionado pelo Los Angeles Lakers no draft de 1975. No entanto, ele foi negociado com o Milwaukee Bucks, onde jogou de 1975 a 1984. Após uma passagem de dois anos pelo Los Angeles Clippers, ele retornou aos Bucks em 1986 e encerrou sua carreira no clube em 1987. Em reconhecimento ao legado, a camisa número 2 foi aposentada pelos Bucks.

Além disso, o ex-jogador se tornou um empresário de sucesso, construindo um império de fast food e investindo em outras áreas, como a distribuição de garrafas da Coca-Cola e a publicação de revistas, como Ebony e Jet. Recentemente, ele havia adquirido uma participação minoritária no Milwaukee Bucks.