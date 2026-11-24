Milan prepara oferta de R$ 454 milhões por Endrick, diz jornal

O Milan prepara uma proposta de 70 milhões de euros (cerca de R$ 454 milhões) para contratar Endrick, do Real Madrid, na janela de transferências de janeiro. A informação foi publicada nesta terça-feira (24) pelo jornal italiano Tuttosport. Segundo a reportagem, o clube italiano já teria estruturado a oferta, e representantes do atacante brasileiro devem se reunir em breve com a diretoria do time espanhol para discutir o futuro do jogador.

O interesse do Milan ganhou força depois de Gerry Cardinale, proprietário do clube, elogiar publicamente o brasileiro. No último sábado, o dirigente afirmou que Endrick é "um dos melhores do mundo em sua posição" e deixou aberta a possibilidade de uma negociação na próxima janela. Cardinale também confirmou que a equipe pretende se movimentar no mercado de janeiro, embora tenha ressaltado que os investimentos precisam estar alinhados ao projeto esportivo.

A possível transferência, no entanto, enfrenta resistência de José Mourinho. O técnico do Real Madrid não pretende liberar o atacante e considera importante mantê-lo como opção para o setor ofensivo. De acordo com a Cadena SER, o treinador valoriza a qualidade do brasileiro, seu desempenho nos treinamentos e a concorrência que pode oferecer no elenco, especialmente em uma temporada de calendário intenso.

Endrick tem encontrado dificuldades para ganhar espaço na equipe espanhola. Com poucas oportunidades, o atacante soma oito partidas e cerca de 160 minutos em campo na temporada. A falta de sequência alimenta as especulações sobre uma saída, embora o Real Madrid não tenha confirmação de que o jogador queira deixar o clube neste momento. A decisão também passa pela vontade do próprio brasileiro.

A negociação, porém, ganhou um novo obstáculo nesta semana. O Real Madrid informou que Endrick sofreu uma lesão muscular no adutor da perna esquerda, o segundo problema físico do atacante na temporada. O clube não divulgou prazo oficial para recuperação. A contusão pode comprometer sua participação nos próximos compromissos e acrescenta incerteza ao planejamento para a janela de janeiro.