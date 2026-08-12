Messi publica carta de despedida ao pai: 'Não sei o que fazer sem você, não sei como seguir'

Lionel Messi publicou uma emocionante carta de despedida para seu pai, Jorge Messi, nesta quarta-feira, 12. A homenagem foi feita nas redes sociais do craque argentino, após o falecimento de Jorge na última sexta-feira, 7, aos 68 anos.

Em um longo texto, o atacante revelou o drama vivido durante a Copa do Mundo. Ele descreveu como foi sentir a ausência do pai nos jogos, algo inédito para ele.

"Era a primeira vez que você não estaria em um torneio, mas a mamãe me dizia que você estaria melhor e que estaria bem para poder viajar. Eu dizia a você que chegaríamos à final para que você pudesse viajar", disse Messi.

Messi relata a dor da ausência na Copa

O jogador relatou a expectativa e a frustração após as partidas: "Cada vez que uma partida terminava, eu esperava e sentia falta da sua mensagem. Foi aí que percebi que a situação era realmente difícil."

Mesmo com a dificuldade, Messi manteve o foco em busca da vitória para o pai: "Mesmo assim, eu não parava de pensar em chegar o mais longe possível, para te dar tempo e para que você pudesse assistir a uma partida. Chegamos à final e você não pôde estar presente."

"Eu queria ganhá-la para levá-la até você e te mostrar uma nova. Não consegui, minhas pernas não aguentavam mais. Dessa vez, tentei ir contra o meu físico, mas não consegui. Nunca consegui me sentir bem", completou o astro argentino.

Dúvidas sobre o futuro no futebol

Além da Copa, Messi falou sobre o momento de luto e as incertezas sobre sua carreira. "Não sei o que vou fazer sem você, não sei como seguir. Eu só jogava futebol e agora tenho muitas dúvidas se vou continuar fazendo isso por muito mais tempo", desabafou.

A gratidão de Messi ao pai

O craque argentino expressou profunda gratidão pela presença de Jorge Messi em sua vida e carreira. "Você foi pai, amigo e empresário. Sempre era a pessoa que precisava ser em cada momento e nunca errou em nada", afirmou.

"Além de algumas cobranças ou brigas, você sempre tinha razão. No final, tudo acabava acontecendo como você dizia", finalizou o jogador, reconhecendo a influência de seu pai.