Messi publica carta de despedida ao pai: 'Não sei o que fazer sem você, não sei como seguir' Em um longo texto, o atacante revelou o drama vivido durante a Copa do Mundo Estadão Conteúdo 12.08.26 12h03 Jorge Horacio Messi foi responsável por gerir a carreira e os negócios de Lionel Messi (Reprodução) Lionel Messi publicou uma emocionante carta de despedida para seu pai, Jorge Messi, nesta quarta-feira, 12. A homenagem foi feita nas redes sociais do craque argentino, após o falecimento de Jorge na última sexta-feira, 7, aos 68 anos. Em um longo texto, o atacante revelou o drama vivido durante a Copa do Mundo. Ele descreveu como foi sentir a ausência do pai nos jogos, algo inédito para ele. "Era a primeira vez que você não estaria em um torneio, mas a mamãe me dizia que você estaria melhor e que estaria bem para poder viajar. Eu dizia a você que chegaríamos à final para que você pudesse viajar", disse Messi. Messi relata a dor da ausência na Copa O jogador relatou a expectativa e a frustração após as partidas: "Cada vez que uma partida terminava, eu esperava e sentia falta da sua mensagem. Foi aí que percebi que a situação era realmente difícil." Mesmo com a dificuldade, Messi manteve o foco em busca da vitória para o pai: "Mesmo assim, eu não parava de pensar em chegar o mais longe possível, para te dar tempo e para que você pudesse assistir a uma partida. Chegamos à final e você não pôde estar presente." "Eu queria ganhá-la para levá-la até você e te mostrar uma nova. Não consegui, minhas pernas não aguentavam mais. Dessa vez, tentei ir contra o meu físico, mas não consegui. Nunca consegui me sentir bem", completou o astro argentino. Dúvidas sobre o futuro no futebol Além da Copa, Messi falou sobre o momento de luto e as incertezas sobre sua carreira. "Não sei o que vou fazer sem você, não sei como seguir. Eu só jogava futebol e agora tenho muitas dúvidas se vou continuar fazendo isso por muito mais tempo", desabafou. A gratidão de Messi ao pai O craque argentino expressou profunda gratidão pela presença de Jorge Messi em sua vida e carreira. "Você foi pai, amigo e empresário. Sempre era a pessoa que precisava ser em cada momento e nunca errou em nada", afirmou. "Além de algumas cobranças ou brigas, você sempre tinha razão. No final, tudo acabava acontecendo como você dizia", finalizou o jogador, reconhecendo a influência de seu pai. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Messi pai despedida COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Atacante do Remo confirma sondagem de Rússia e diz viver o melhor momento da carreira Atacante afirma que sondagem da Rússia não avançou e reforça foco nos 16 jogos restantes da temporada 13.08.26 14h11 FUTEBOL Remo: Símbolo do acesso à Série A, imagem de Nossa Senhora de Nazaré visita o Baenão Imagem peregrina percorreu áreas do estádio em um momento de fé e agradecimentos de dirigentes e funcionários 13.08.26 12h52 FUTEBOL Remo oficializa a contratação de atacante paraguaio até 2029; saiba quanto o Leão pagou Galeano estava no Mirassol-SP e chega ao Leão Azul para o restante da Série A 13.08.26 11h31 Carlos Ferreira Surto de lesões musculares na Série A 13.08.26 10h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo oficializa a contratação de atacante paraguaio até 2029; saiba quanto o Leão pagou Galeano estava no Mirassol-SP e chega ao Leão Azul para o restante da Série A 13.08.26 11h31 Futebol Atacante do Remo confirma sondagem de Rússia e diz viver o melhor momento da carreira Atacante afirma que sondagem da Rússia não avançou e reforça foco nos 16 jogos restantes da temporada 13.08.26 14h11 Futebol Em 'franca recuperação', João Lucas deve voltar ao Remo ainda neste Brasileirão Lateral direito rompeu o ligamento do joelho na sexta rodada da competição. Estimativa é que volta aconteça antes do previsto 13.08.26 15h47 Futebol Remo garante 100% do passe de Marlon junto ao Cuiabá Negociação foi detalhada pelo clube mato-grossense nas redes sociais 13.08.26 16h22