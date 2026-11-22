Messi dá bolada em adversário durante derrota do Inter Miami

Argentino se irritou após adversário tentar atrapalhar cobrança de lateral durante derrota do Inter Miami por 3 a 0 para o Columbus Crew

Lionel Messi se envolveu em uma confusão durante a derrota do Inter Miami por 3 a 0 para o Columbus Crew, neste sábado, pelas quartas de final da Conferência Leste da MLS. Nos acréscimos do primeiro tempo, o argentino arremessou a bola contra o rosto de Gonzalo Tapia, ex-atacante do São Paulo, após um desentendimento durante uma cobrança de lateral. O camisa 10 recebeu cartão amarelo pela atitude.

A discussão começou quando Tapia tentou atrapalhar a reposição de bola de Messi. Irritado com a atitude do adversário, o craque argentino reagiu e lançou a bola em direção ao rosto do chileno.

Ex-jogador do São Paulo marca dois gols

Além da confusão com Messi, Gonzalo Tapia também teve destaque dentro de campo. O atacante marcou dois dos três gols do Columbus Crew. Habroune completou o placar da partida.