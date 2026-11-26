Membros da comissão técnica de Fernando Diniz processam Corinthians em R$ 2,4 milhões

Fernando Diniz e sua comissão foram contratados pelo Corinthians em abril de deste ano

Três profissionais da comissão técnica de Fernando Diniz estão processando o Corinthians em ações que, juntas, somam R$ 2,414 milhões. As reclamações trabalhistas foram feitas pelo preparador físico Wagner Bertelli, o fisiologista Luis Fernando de Barros e o analista de desempenho Lucas Vergne. Procurado pela reportagem, o clube informou que ainda não foi notificado.

O maior valor do total é cobrado por Bertelli, que pede R$1.006.048,11 por meio de seus advogados, Filipe Rino e Thiago Rino, também representantes dos outros dois. Barros e Vergne estão cobrando, cada um, R$ 704.233,68. O preparador físico reclama quantia maior porque sua remuneração mensal contratual era superior às dos colegas.

Fernando Diniz e sua comissão foram contratados pelo Corinthians em abril de deste ano. A demissão ocorreu em outubro, após derrota por 2 a 1 para o Internacional que agravou a crise do clube.

Os profissionais alegam rescisão antecipada sem justa causa e pleiteiam o pagamento de verbas rescisórias, salários em aberto, férias vencidas, além de depósitos de FGTS inadimplidos.