Martinelli, do Fluminense, é convocado para amistosos da seleção na vaga de João Pedro

O volante Martinelli, do Fluminense, foi convocado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti para os próximos amistosos que a seleção brasileira vai realizar contra a Austrália e a Índia nesta quarta-feira. O jogador chega para ocupar a vaga do atacante João Pedro, do Chelsea, cortado por motivo de contusão.

Esta é a primeira vez que o meio-campista do time carioca é chamado integrar a equipe nacional. Aos 24 anos, e revelado nas categorias de base da equipe tricolor, ele vinha sendo um dos destaque do time na atual temporada.

Em alta no futebol inglês (foi eleito o jogador do mês de agosto da Premier League), João Pedro se machucou no compromisso deste sábado, contra o Hull City. Durante a partida, ele machucou o joelho, mas seguiu até o final do confronto em campo mesmo com dores.

O centroavante vira ausência na seleção após ter ficado fora da Copa do Mundo. Na ocasião, ele acabou sendo preterido no setor ofensivo por Ancelotti, que optou por convocar Endrick, Igor Thiago, Neymar, Vini Jr, Rayan, Matheus Cunha, Raphinha, Luiz Henrique e Gabriel Martinelli.

Esta é a primeira convocação de Carlo Ancelotti após a eliminação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo que foi realizada nos Estados Unidos, México e Canadá. Em um trabalho de renovação visando o mundial de 2030, o treinador começa a apostar em nomes que não tiveram oportunidades com a camisa amarela.

Nesta programação de amistosos, o Brasil vai entrar em campo três vezes e vai encarar a Austrália em dois jogos: o primeiro duelo acontece no dia 25 de setembro, em Townsville, e o segundo encontro acontecerá quatro dias depois, em Brisbane.

No início de outubro, no dia 3, a equipe comandada por Ancelloti terá pela frente a Índia, no Salt Lake Stadium, na cidade de Calcutá. O jogo vai marcar o primeiro embate entre as duas seleções em toda a história.