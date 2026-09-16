Martinelli, do Fluminense, é convocado para amistosos da seleção na vaga de João Pedro Meio-campista de 24 anos fará sua estreia com a camisa amarela nos jogos contra Austrália e Índia em setembro e outubro Estadão Conteúdo 16.09.26 14h32 Martinelli, do Fluminense (Lucas Merçon / Fluminense) O volante Martinelli, do Fluminense, foi convocado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti para os próximos amistosos que a seleção brasileira vai realizar contra a Austrália e a Índia nesta quarta-feira. O jogador chega para ocupar a vaga do atacante João Pedro, do Chelsea, cortado por motivo de contusão. Esta é a primeira vez que o meio-campista do time carioca é chamado integrar a equipe nacional. Aos 24 anos, e revelado nas categorias de base da equipe tricolor, ele vinha sendo um dos destaque do time na atual temporada. Em alta no futebol inglês (foi eleito o jogador do mês de agosto da Premier League), João Pedro se machucou no compromisso deste sábado, contra o Hull City. Durante a partida, ele machucou o joelho, mas seguiu até o final do confronto em campo mesmo com dores. O centroavante vira ausência na seleção após ter ficado fora da Copa do Mundo. Na ocasião, ele acabou sendo preterido no setor ofensivo por Ancelotti, que optou por convocar Endrick, Igor Thiago, Neymar, Vini Jr, Rayan, Matheus Cunha, Raphinha, Luiz Henrique e Gabriel Martinelli. Esta é a primeira convocação de Carlo Ancelotti após a eliminação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo que foi realizada nos Estados Unidos, México e Canadá. Em um trabalho de renovação visando o mundial de 2030, o treinador começa a apostar em nomes que não tiveram oportunidades com a camisa amarela. Nesta programação de amistosos, o Brasil vai entrar em campo três vezes e vai encarar a Austrália em dois jogos: o primeiro duelo acontece no dia 25 de setembro, em Townsville, e o segundo encontro acontecerá quatro dias depois, em Brisbane. No início de outubro, no dia 3, a equipe comandada por Ancelloti terá pela frente a Índia, no Salt Lake Stadium, na cidade de Calcutá. O jogo vai marcar o primeiro embate entre as duas seleções em toda a história. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Martinelli Fluminense convocado João Pedro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Carlos Ferreira Qual pode ser o imediato efeito Carpini? 17.09.26 19h00 FUTEBOL Thiago Carpini é apresentado no Remo e quer time mais corajoso na luta contra o rebaixamento Novo treinador afirmou que o time precisa de uma postura mais atenta em campo 17.09.26 13h43 FUTEBOL Remo: Tonhão explica a falta de mais contratações na janela de transferência Tonhão afirmou que não iria trazer jogador por trazer, mas sim atletas comprometidos com o clube 17.09.26 12h59 FUTEBOL Presidente do Remo mantém confiança na permanência na Série A: 'Ninguém jogou a toalha' Tonhão relembrou dificuldades enfrentadas pelo clube até chegar à elite e afirmou que o objetivo segue sendo escapar do rebaixamento 17.09.26 10h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES Não quer mais Remo ainda tenta dispensar alguns jogadores: 'Não conseguimos um acordo' Presidente do clube, Antônio Carlos Teixeira comentou sobre a situação em entrevista ao Grupo Liberal 17.09.26 16h56 Futebol Remo e Santos têm baixas para duelo no Mangueirão Leão não terá Jajá, lesionado após a partida contra o Bahia, enquanto Peixe também chega a Belém com jogadores fora do confronto deste sábado 17.09.26 20h48 Libertadores Flamengo passa sufoco, mas empata com Independiente del Valle e está na semi da Libertadores O Flamengo não mostrou aquele futebol que a torcida está acostumada, muito menos foi competitivo, acumulando erros e deixando o jogo nas mãos dos equatorianos 17.09.26 23h47 FUTEBOL De Macapá ao Baenão: conheça a história do Leão de pedra do Remo Escultura foi feita no Amapá, viajou no porão de um navio e é um dos maiores símbolos da torcida do Remo 13.09.26 7h30